Vicepresidenta condena hechos en Posorja y hace un llamado a la calma

"Existen instituciones del Estado que funcionan y no se puede retroceder épocas donde la justicia se toma por mano propia", aseguró La Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, se refirió sobre la muerte de 3 ciudadanos en Posorja, Guayas, por una turba de personas. Condenó lo sucedido y señaló que este tipo de prácticas no se pueden tolerar en el país. Además, indicó que cualquier delito, independientemente de la gravedad, no puede quedar en la impunidad.