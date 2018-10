Versión de Diana Falcón ante Asamblea y Fiscalía son las mismas, insiste abogado Diego Chimbo

Exagente ratificó que asambleísta Sofía Espín la "chantajeó y presionó" para que cambie su versión en caso Balda, para, supuestamente, favorecer a Expresidente Rafael Correa La exagente de inteligencia, Diana Falcón, testigo protegido e investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita y plagio al político Fernando Balda, rindió versión en la Fiscalía General del Estado (FGE). Según su abogado, Diego Chimbo, sus declaraciones en este organismo fueron las mismas que dio en la Asamblea Nacional ante la Comisión Multipartidista que indaga la conducta de la legisladora Sofía Espín por la visita que realizó a su defendida.

“Creo que el Ecuador entero ya conoce la versión de Diana Falcón, es la misma que rindió en la Asamblea Nacional cuando fue solicitada por esa autoridad. En este momento se ha rendido ante la Fiscalía, los términos han sido los mismos, no ha variado absolutamente nada de lo que la ciudadanía conoce dentro de lo que se está investigando”, reiteró.

Chimbo mencionó que, independientemente de lo que señaló su defendida, se debe ver más allá, analizando el objetivo “palpable” y lo que se puede observar. “Esto es que una legisladora, que es una ferviente defensora de una persona que se encuentra procesada fue a visitar a una persona que está haciendo cooperación eficaz en contra del procesado. Además, fue acompañada de la abogada defensora del procesado”.

“Independientemente de lo que diga o no doga Diana Falcón, creo que es reprochable el mismo hecho de la visita porque lo humanitario no se lo cree nadie”, reclamó Diego Chimbo.

Cabe recordar que, este 15 de octubre, la exagente, durante su comparecencia, ratificó que la legisladora le pidió que se retracte de las acusaciones en contra del expresidente Rafael Correa en el caso Balda. Comentó que se le ofreció protección de la Organización de las Naciones Unidas, asilo en Bélgica, incluso, ayuda económica si se retractaba de sus declaraciones.

Asimismo, afirmó que ella no conocía a la legisladora ni a la jurista Yadira Cadena, quienes la visitaron. “Cuando yo salgo a la puerta número 2 del centro me encontré con dos mujeres, a las que les pregunté si las había enviado mi abogado Diego Chimbo. A esto me responde Yadira Cadena diciéndome que pertenece al buffet de abogados de Caupolicán Ochos encargados de la defensa del expresidente Rafael Correa”.

Falcón comentó que una vez que supo que la visita no había sido pactada por su abogado ella preguntó cómo les podía ayudar. “Cadena me dijo que estaban ahí para ofrecerme ayuda y que mi abogado no me estaba defendiendo bien -porque tú no tienes nada que ver en esta investigación. Solo te están utilizando para inculpar a Rafael Correa”.

Sin embargo, en su defensa, Espín señaló que la versión de Falcón es falsa. "Diana Falcón miente porque esta presionada". Asimismo, pidió que se llame a comparecer a la jurista Yadira Cadena, pero se negó su solicitud. “No he ofrecido ni dinero, ni asilo a la imputada. Mi visita fue humanitaria”, reiteró. (JPM)

Fuentes: Twitter Ecuavisa – Ecuadorinmediato.com