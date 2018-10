Genaro H.C. reconoce ser intermediario para sobornar a jugadores

Explicó que su trabajo es "amarrar los compromisos del fútbol ecuatoriano, sobre todo en la Segunda Categoría" El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol sumó una nueva polémica. Genaro H.C., un presunto intermediario entre clubes y futbolistas, admitió públicamente que intentó sobornar a un futbolista de El Nacional por pedido de la dirigencia del Macará. Ese encuentro se disputó el 1 de octubre del 2018 en el estadio Bellavista de Ambato y terminó con un marcador 2-2. Desde el lunes anterior circularon varios audios en redes sociales de los supuestos diálogos entre Carbo y Miller Salazar para "arreglar" el compromiso.

El cuadro celeste rechazó el presunto intento de soborno y la directiva del club interpuso una denuncia en la Fiscalía contra Genaro H.C por el delito de extorsión. Este proceso legal todavía no consta en la página de la Función Judicial.

Pese a que existiría una denuncia en su contra, el intermediario reconoció públicamente que hace de mediador entre clubes y jugadores para amarrar los compromisos del fútbol ecuatoriano, sobre todo en la Segunda Categoría.

Aseguró que Miller Salazar y su hermano le llamaron para que amañara el cotejo contra El Nacional y le entregara un soborno a un miembro de una plantilla militar. Dijo que contactó a un futbolista del cuadro militar (sin dar nombres) y descartó que haya sido el lateral Édder Fuertes, quien fue involucrado injustamente en uno de los audios. "Él no tiene nada que ver. Yo solo contacté con un jugador", aseguró.

"El señor Salazar se me acercó para que les ayudará con este partido y de ahí mi nombre ha estado involucrado en esta vaina de arreglar partidos. Mi nombre está manchado y es verdad, lo admito, pero no estoy de acuerdo en que el señor Miller Salazar me ha puesto una demanda a mí como que yo lo estoy extorsionando", dijo Genero H.C.

También aseguró que el presidente del Macará le solicitó que "arreglara" con futbolistas de Liga de Quito, para el duelo que se disputó en el Rodrigo Paz Delgado. Este encuentro terminó con un marcador de 0-0. "Ellos me iban a pagar por ese partido. Me iban a dar cierta cantidad por el empate y cierta cantidad por la victoria", reveló.

"Si dice que lo extorsioné, ¿Por qué no llamó al presidente de El Nacional y esperó a última hora para poner una demanda de extorsión? Yo tengo audios donde ellos me amenazan y me dicen que me quede frío. Me mandaron USD $600 y me hacen una llamada para que me quedé frío, que ya está lista esta vuelta", señaló.

​Genaro Carbo acotó que se defenderá con pruebas en la Fiscalía y aseguró que tiene 20 audios de sus charlas con dirigentes y jugadores de fútbol. También dijo que "no quiere saber más de amaños" y calificó al Campeonato Nacional como una "mafia".

