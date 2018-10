Empresas financieras deberán devolver cobros no autorizados por clientes, explicó Superintendencia de Bancos

Varias denuncias de ciudadanos se han registrado en redes sociales por aparentes cobros ilícitos de entidades Juan Carlos Novoa, Superintendente de Bancos encargado, se refirió a los presuntos cobros ilícitos realizados por empresas financieras sin autorización. "Si se logra comprobar que no hubo una aceptación expresa del cliente para que se le realice el cobro de un servicio, se ordenará que se devuelvan los valores debitados".

“Los bancos de acuerdo al Código Orgánico Monetario Financiero están facultados a realizar este tipo de cobros por servicios financieros y no financieros. Esta ola de reclamos se ha suscitado por el cobro de servicios no financieros, como: asistencia médica, mecánica, seguros, asesorías empresariales o jurídicas, entre otras”.

Comentó que los bancos pueden realizar estos cobros pero previa aceptación expresa del cliente. “Esta aceptación puede darse de acuerdo a las formas determinadas por la Ley. A mi modo de ver lo que hace falta ahora es una regulación donde se blinde esta aceptación del cliente”. Novoa afirmó que en el 2015 las autoridades en ese entonces no protegieron el proceso de aceptación al cliente.

“Esto no se regulo. Los superintendentes estamos trabajando con la Junta de Política para blindar esta resolución y dar esa protección necesaria para que ya no exista ese tipo de denuncias”. Novoa comentó que se está realizando las investigaciones para poder entregar una solución a este tema. “Estamos buscando la manera técnica de blindar esta captación”.

Mencionó que en una resolución del 2015 la Junta de Política señalo que los servicios no financieros no están sujetos a regulación y control. “Es decir la Superintendencia de Bancos no las regula sino la Superintendencia de Compañías. Lo que tenemos que verificar es que el cliente haya aceptado expresamente un servicio en estos casos”.

Se refirió a la resolución presidencial sobre este tema, “por ahora el Presidente de la República abrió esta línea de denuncias que podrá ayudar a la ciudadanía y hacer viables sus recamos. Tras esto se abriría un proceso de investigación para luego llegar a una decisión. Si se logra comprobar que no hubo una aceptación expresa del cliente se ordenará que se devuelvan los valores debitados”.

Novoa comentó que hay varios elementos que son necesarios normar como por ejemplo, las competencias de las superintendencias en este tipo de casos. “La idea es proteger a los ciudadanos”. (BGV)

Fuente: Teleamazonas/ Ecuadorinmediato