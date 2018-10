Cualquier otra cosa que no sea destitución "será una burla a los ecuatorianos", responde Fabricio Villamar

Según Sofía Espín, esta posibilidad no cabe debido a que no se ha demostrado, hasta el momento, que una visita a una persona privada de libertad sea incompatible con sus funciones Luego de que la asambleísta de Revolución Ciudadana reiterara que no cabe una sanción de destitución del cargo en su caso, debido a que, hasta el momento, no se ha demostrado que una visita a una persona privada de libertad es incompatible con la función de un legislador; el parlamentario de CREO, Fabricio Villamar, respondió que "cualquier otra cosa menos que la destitución es una burla a los ecuatorianos".