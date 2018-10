Sofía Espín: "No cabe una destitución, no se ha comprobado que haya actuado fuera de mis funciones"

Afirma que la denuncia presentada por el legislador Esteban Bernal está fundamentada en el art 163, 1 La asambleísta Sofía Espín se refirió a la investigación que está realizando la Comisión Multipartidista por su vista a Diana Facón imputada en el caso Balda. Aseveró que no cabría la destitución de su cargo ya que no se ha logrado demostrar que haya actuado fuera de sus funciones al realizar esta acción.

Explicó que la denuncia que presentó el asambleísta Esteban Bernal en su contra está basada en el artículo 163.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que dice que, “las y los asambleístas no podrán: Desempeñar ninguna otra función pública o privada, ni dedicarse a sus actividades profesionales si fueran incompatibles con su cargo, excepto la docencia universitaria siempre que su horario lo permita”

“Es necesario enfocarse y la denuncia que se presenta es por el 163,1 y lo que dice es que yo en esa vista de 21 minutos he incumplido mis funcione y eso no ha sido comprobado. Ratifico que mi vista fue una conversación de 20 minutos y dejo sentado que no hubo ni presiones, ni ofrecimientos de ningún tipo”, afirmó Espín

“Me apena y entristece que no se haya podido llamar a los testigos que solicité y que no me entregaran la información que solicite para realizar mi defensa”. Espín comentó que le llama la atención que el Ministerio de Justicia y su titular no le hayan facilitado estos documentos para su presentación ante la Comisión.

“No cabe una destitución. Es grave que se quiera forzar y violentar las leyes y la Constitución, creo yo, por retaliaciones políticas. Sería penoso que la Asamblea no se acoja a las leyes que ellos mismos han creado y a la Constitución”. La Comisión Multipartidista que investiga a la legisladora continúa con su trabajo para presentar el informe del caso al Pleno de la Asamblea y se tome una decisión ante la legisladora. (BGV)

Fuente: El Universo/ Twitter / Ecuadorinmediato