Eduardo Jurado acusa a Rafael Correa de "dañar reputación e imagen" tras publicar que GEA también le cobró indebidamente

Diario El Telégrafo exhibió autorización de ex Presidente a Banco Pacífico para débito El Secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado, criticó al ex Presidente de la República, Rafael Correa, a quien dijo que "daña la reputación y la imagen". Esto, después de que Correa publicó en su cuenta de Twitter que él también había sido víctima de cobros ilegales por parte de GEA. Jurado citó una publicación de diario El Telégrafo, en el que se muestra la autorización del ex Mandatario para que se descuente el servicio.