"Mauricio Ayora aceptó servicio de GEA", asegura Eduardo Jurado tras haber escuchado grabación

En audio expresamente "él acepta", insiste Secretario General de la Presidencia El Secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado, reveló que escuchó, junto al Superintendencia de Bancos, la grabación, en la que el periodista Mauricio Ayora, que destapó el caso de los cobros indebidos de GEA, acepta el servicio. Jurado indicó que debe existir casos de transacciones sin autorización de clientes, pero que lo del comunicador de TC Televisión no es el caso.

Acerca de los cobros indebidos a los ecuatorianos, Jurado recalcó que desconocía del hecho.

"Todos estos servicios se prestan de acuerdo a una normativa legal que existe, los bancos pueden debitar por cuenta de estas compañías servicios no financieros", mencionó.

Y dijo que la autorización del cliente, de acuerdo a la propia normativa, "debe ser expresa".

"El reglamento de la ley del Código Orgánico Monetario en 2014, 2015, establece como aceptación expresa la confirmación telefónica, escrita, a través de la computadora, un correo electrónico, si no fuera así, imagínese usted cómo se compran ahora los tickets aéreos, servicios de televisión, recargas de prepago, esto es parte de una mecánica, que se llama comercio electrónico, que funciona en el mundo", sostuvo.

Acerca de las denuncias de ciudadanos que aseguran no haber autorizado estos servicios, pero que hay débitos de sus cuentas, Eduardo Jurado recalcó: "Puede haber, son muchas las compañías que ofrecen este tipo de servicios, pueden haber".

"Pero el caso que yo conozco, existen las grabaciones telefónicas con las debidas aceptaciones", indicó y reveló haber escuchado, junto al Superintendente de Bancos, la grabación del periodista Mauricio Ayora sobre el tema.

"La grabación dice expresamente que él acepta, primero, que se le informa de todo el servicio, se le reconfirma de que él está escuchando", relató.

Aunque no se refirió después expresamente al caso de Ayora, recalcó que no solo se le informa al cliente del costo, de los beneficios, vigencia, “varias veces el cliente dice sí, ok, está bien”.

“Se le confirma el número de cédula identidad de él, se le pide que dé los dos últimos números de cédula para reconfirmar que es el cliente el que está al otro lado de la línea telefónica”, sostuvo.

Además, se le reconfirma su dirección de correo electrónico a donde se le va a enviar las condiciones generales de aceptación, añadió.

Según lo que ha consultado, dijo Jurado, “todas (las llamadas) cumplen el requisitos, en virtud de la denuncia presentada”. Aclaró que no escuchó los audios como Secretario de la Presidencia.

“El Señor Presidente fue claro en el anuncio que hizo, en el sentido de que las autoridades tienen que hacer el control inmediato y tomas las acciones legales, en caso de que haya habido cobros indebidos, se le proporciona una línea adicional, a las que tienen las compañías que ofrecen el servicio, que la activamos inmediatamente tanto pronto el Presidente habló de este tema”, acotó en declaraciones para Telediario.

Dijo que la línea está conectada con la Superintendencia de Bancos, que efectuará un debido proceso con una investigación inmediata.

“En caso de existir un cobro indebido, obligar la devolución del dinero y ejercer la devolución correspondiente”, detalló.

Con información de Telediario y Ecuadorinmediato

