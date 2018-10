Secretario Eduardo Jurado admite acciones minoritarias de su empresa en GEA

Califica al escándalo como un "ataque político" en su contra y dice que Presidente Moreno tiene la última palabra sobre eventual salida del gabinete Eduardo Jurado, Secretario General de la Presidencia de la República, admitió ser accionista minoritario de Consolidos S.A., que, a su vez, es accionista de la empresa Grupo Especializado de Asistencia Sociedad Anónima (GEA), en contra de la cual se han presentado denuncias. Jurado cree que es víctima de un "ataque político". Sobre una eventual renuncia a su cargo, recalcó que eso está en manos del Presidente de la República, Lenín Moreno.

"Cuando el señor Presidente de la República me invitó a formar parte de su gabinete en estas altas responsabilidades, le comenté, le hice saber que vengo del mundo empresarial”, recordó Jurado.

El Secretario General de la Presidencia admitió que, a través de una compañía holding, la compañía Consolidos S.A., que consta en sus declaraciones juramentadas de bienes y patrimoniales, “soy accionista de varias empresas, entre esas la compañía Asistencia Especializada del Ecuador”.

“Soy accionista de Consolidos, y Consolidos tiene una participación minoritaria en la compañía Asistencia Especializada del Ecuador (GEA), que es una multinacional, de origen mexicano, que tiene más de 30 años en la industria multiasistencial”, admitió.

Dijo, asimismo, que esa empresa tiene alrededor de 17 años en Ecuador.

“Fundé esa compañía, los invité a ellos a venir al Ecuador, en una época en la que creí en Ecuador como sigo creyendo en Ecuador, que es posible hacer empresa en Ecuador, que es posible la inversión extranjera en Ecuador”, indicó.

Destacó que esta empresa da servicios de asistencia al hogar, médica de emergencia, viajes, exequiales, odontológicos, grúas en carreteras, asistencia mecánica, vial, entre otros.

"Pareciera como que son pocas las empresas que se dedican a dar este servicio, son muchas las empresas que se dedican en el mundo, que dan estos servicios", acotó e indicó que, hay alrededor de 10 compañías de este estilo.

"No participo ni he participado en la dirección, en la administración de la compañía GEA, pero estoy enterado de que existen más de 10 compañías", dijo.

Insistió en que en política “hay que ser serios” y recalcó que, como funcionario ha mantenido una actitud como tal.

“La he conservado siempre, por esta circunstancia, en la que existe un ataque político directo dirigido al Secretario General de la Presidencia por el hecho de ser accionista minoritario de una compañía que, a su vez, es accionista minoritaria de una de estas empresas es que se genera este escándalo", reprochó.

La Superintendencia de Compañías, Bancos, Control del Mercado y otras entidades están totalmente fuera del ámbito de la Secretaria General y de la Presidencia, recalcó al responder sobre una supuesta injerencia, al ser parte de la empresa auditada, y las instituciones de control.

“Sí me hice esta pregunta cuando el señor Presidente de la República me propuso que sea su Secretario General, (la propuesta) me hizo en virtud de mis conocimientos, de mi experiencia”, respondió al ser consultado sobre si ha pensado en dar un paso al costado.

“El tema es que siempre existe las posibilidad de que se difame, a través de una mentira, de una verdad a medias, o de un problema legítimo, que se puede generar, de eso se arme un escándalo”, insistió en declaraciones para Telediario.

Eduardo Jurado dijo que la decisión de su designación fue del Presidente de la República, Lenín Moreno.

“(Presidente Moreno) es el único que puede disponer, de solicitarme, si él cree que el caso lo amerita, que dé el paso al costado, tengo la más grande convicción de que tanto el señor Presidente como su Secretario General y su Gobierno estamos actuando en derecho y estamos haciendo lo que tenemos que hacer con esta responsabilidad ciudadana”, expresó.

Recordó, además, que tiene 40 años en el mundo de los negocios, 30 como empresario.

“Las compañías que están siendo objeto de evaluación tienen 17 años, todo está de acuerdo a la ley”, concluyó.

Con información de Telediario y Ecuadorinmediato

