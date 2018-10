Banco Pacífico devolverá montos debitados por seguros o asistencias sin autorización de clientes

Aclaró que no es un prestador de servicios de seguros ni asistencias, "tan solo es el medio de cobro para procesar este tipo de transacciones de terceros" Banco Pacífico aclaró que no es prestador de servicios de seguros ni asistencias, sino que es el medio de cobro para estas transacciones. Ante ello, pone a disposición, a nivel nacional, todas sus oficinas para consultas, inquietudes y anulaciones. "En aquellos seguros y asistencias voluntarias en la que exista un reclamo y los proveedores de servicios no puedan demostrar la aceptación, procederemos a devolver inmediatamente el valor debitado".