EL TELÉGRAFO (Guayaquil) En 10 días se investigará a la asambleísta de PAIS, Norma Vallejo

Una comisión conformada por Ana Galarza, de CREO; Noralma Zambrano, de PAIS, y Eliseo Azuero, de Integración Nacional, estará al frente de la indagación La asambleísta Norma Vallejo, de Alianza PAIS (AP), fue una de las primeras que votó "sí" para conformar la comisión que la investigará. Esta quedó integrada por los legisladores Ana Galarza (CREO); Noralma Zambrano (Alianza PAIS) y Eliseo Azuero (Integración Nacional).

Vallejo entró puntualmente al plenario para el inicio de la jornada legislativa de este martes 16 de octubre. Antes de hacerlo no esquivó a la prensa y dijo que romperá el silencio y responderá a quienes la acusan de realizar cobros ilegales a sus extrabajadores. Su defensa se inició con la referencia a un versículo de la Biblia del Libro de Mateo, el cual relata el principio de no juzgar a nadie.

“Porque de la forma que juzgas a otros serás juzgados, con la misma medida que mides a otros, serás medido”, dijo como una alerta a todos sus colegas. Inmediatamente elevó su voz y advirtió que no renunciará. “Aquí estoy y aquí me quedo. Formen cualquier comisión porque por mí hablarán la verdad y los hechos”. La legisladora de PAIS fue acusada por cuatro de sus extrabajadores, quienes presentaron una demanda en la Fiscalía aseverando que fueron obligados a entregarle parte de sus remuneraciones para sus gastos familiares y personales.

Con base a esta demanda, el asambleísta Fabricio Villamar (CREO) pidió que la Asamblea abriera una investigación contra Vallejo, como se hizo días atrás con Sofía Espín, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Esa solicitud fue aceptada por el Consejo Administrativo de la Legislatura, el cual convocó a una reunión plenaria para confirmar la comisión que analizaría el caso. “Soy víctima de una falacia”, repitió constantemente Vallejo y justificó los cobros, asegurando que es legal que Alianza PAIS se financie con los aportes económicos de sus militantes y adherentes. Ella aseguró que es mentira que pedirá una licencia médica, como lo dijo la coordinadora de la bancada de PAIS, Ximena Peña. Manifestó que la acusación en su contra se origina porque ella no aceptó ser parte de “acuerditos”, los mismos que hará públicos.

Finalmente pidió que Dios bendiga a sus colegas. La respuesta de Villamar también empezó con uno de los pasajes de la Biblia, el Libro de Lucas, que sostiene que a nadie se le debe quitar el dinero por la fuerza, ni acusar falsamente y que deben contentarse con el salario que reciben. “No se extorsiona a los trabajadores de la Asamblea”, replicó el legislador de CREO. Luego de un receso de más de una hora, los asambleístas votaron para conformar la comisión que tendrá 10 días para investigar a la legisladora Vallejo. La asambleísta Noralma Zambrano sostuvo que el equipo trabajará con equilibrio y transparencia en la investigación de su colega y que este trabajo arrancará inmediatamente

¿El futuro de Espín acarreará una sanción?

Los tres miembros de la comisión que investiga a la legisladora Sofía Espín (Revolución Ciudadana) coincidieron en que ella debe ser sancionada por su visita a la detenida y testigo protegida Diana F., quien es parte del proceso penal contra el expresidente Rafael Correa. La opinión de Fernando Callejas (CREO) se conocía con anticipación y lo mismo piensa el representante del bloque de Integración Nacional, Jimmy Candell. Sorprendentemente el legislador de Revolución Ciudadana, Bairon Valle, se sumó al cuestionamiento.

Este último aseguró que a su criterio debe existir una sanción, pero ahora hay que analizar el peso de este castigo. Para Candell, quien también es presidente de la comisión, la pena puede ir desde una suspensión hasta la destitución de su cargo. La sanción contra la legisladora por Guayas será parte del informe que entregarán al pleno de la Asamblea, que finalmente deberá tomar una decisión, pero para destituir a Espín se deberá contar con el apoyo de 90 legisladores.

El caso Assange no se debatirá en la Asamblea

La naturalización de Julian Assange no se debatirá en la Asamblea, pues esta mertes 16 de octubre no se votó por el pedido de la legisladora del Partido Social Cristiano, Paola Vintimilla, quien solicitaba que se eliminase la reserva de información sobre el otorgamiento de la nacionalidad ecuatoriana al creador de WikiLeaks. Hace dos semanas, Vintimilla denunció supuestas irregularidades en el proceso realizado por la excanciller, María Fernanda Espinosa, el año pasado. No obstante, para difundir esos vacíos pidió a sus colegas que eliminasen la calificación de secreto que tenía esa documentación.

La tarde de este martes 16 de octubre estaba previsto que se votara por esa resolución, pero una hora antes llegó al correo electrónico de Vintimilla un mensaje de la Presidencia de la Asamblea certificando que los documentos que tenía en su poder no eran reservados, por lo tanto no se podía aprobar ni negar su pedido. Esto molestó a la legisladora por Pichincha, quien dijo que dará la información a quien la necesite, sea prensa nacional, extranjera o cualquier persona que quiera saber cómo Assange se hizo ecuatoriano.

El creador de WikiLeaks está asilado en la embajada de Ecuador en Londres desde el año 2012.