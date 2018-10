LA GACETA (Cotopaxi) Colectivo de seguridad ciudadana se reunió por tercera vez

Bajo índice de hechos delictivos respondería a dificultad en trámites para denuncias ante Fiscalía Ayer en horas de la mañana representantes del colectivo seguridad ciudadana, junto a representantes de seguridad policial e instituciones públicas desarrollaron la tercera reunión de trabajo para determinar un diagnóstico objetivo de la situación de la provincia.

Las instalaciones de la Cámara de Industriales y Empresarios de Cotopaxi, fue sede para el desarrollo de la actividad, a la que asistieron diferentes organismos de control y trataron temas de seguridad vial y ciudadana.

Sonia Villalta, coordinadora general del colectivo seguridad ciudadana mencionó que decidieron crear este grupo con el fin de cuidar y protegerse entre ciudadanos, además de contar con una aproximación a los índices delictivos que se generan en Latacunga “se dice que la ciudad tiene un índice bajo en siniestros, pero la verdad es que la ciudadanía que es víctima de delitos no acude a la Fiscalía a presentar la denuncia”, informó.

Villalta calificó a los trámites de denuncia como “engorrosos”, y podría ser una causa para que las personas no efectúen la acusación pertinente ante las autoridades, además expuso que al no realizar este requisito es difícil que determinen una estadística real de índices delictivos “si la ciudadanía no se acerca a denunciar mal pueden también los organismos pertinentes determinar cuánto es”, dijo.

“Todos los días nosotros escuchamos que hay robos, sabemos que han asaltado por aquí, que hay riñas callejeras y todo eso” afirmó la coordinadora y llamó a la unidad entre todas las instituciones públicas y los representantes de los sectores para que se “transparente la realidad” de la ciudad y de la provincia.

La reunión fue precedida con la presencia de representantes del comando de Policía, representantes de movilidad, representantes de la corte provincial, Judicatura, Fiscales de tránsito, Jefe de seguridad y Fiscalía.

Los trabajos que continuarán son la elaboración de un documento que despliegue el índice real delictivo en la ciudad de Latacunga y posteriormente presentarlo a las autoridades municipales y provinciales.