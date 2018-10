EL RÍO (Los Ríos) Ya aplica la remisión

Se podrá cancelar el capital de valores pendientes Por más de 27 años Diana Silva se ha dedicado al comercio de ropa interior, ella tiene un puesto sobre la acera de la calle 7 de Octubre entre Sexta y Séptima. La comerciante asegura que hace cuatro meses acudió al municipio para realizar los pagos de la patente municipal, rubro que cada año deben cancelar quienes ejercen alguna labor comercial o prestación de servicios.

“Me dirigí en varias ocasiones al municipio y me decían que vaya después, hace dos meses me notificaron una deuda vencida y debo supuestamente 170 dólares, sin incluir intereses y multas”, manifestó la mujer, quien asegura que no pagará dicho rubro, ya que siempre quiso cancelar. Desde hoy Silva podrá acogerse a la remisión tributaria que aplica el GAD Municipal de Quevedo.

Ordenanza. Guillermo Chávez, habitante de la parroquia San Camilo, señala que cada año paga puntual los predios urbanos, “pero está bien que hayan ordenanzas que beneficien a quienes no pueden pagar a tiempo”.

Esta reacción respecto a la ordenanza especial de Remisión de Intereses, Multas y Recargos derivados de obligaciones tributarias, no tributarias y de servicios básicos, administrados por el gobierno municipal y sus empresas públicas en el cantón Quevedo, vencidas al 2 de abril del 2018.

Con la aplicación de esta normativa, quienes adeuden al cabildo podrán cancelar únicamente el capital de sus valores pendientes.

Los contribuyentes deberán realizar una solicitud de facilidades de pago y luego cancelar dividendos iguales en cuotas mensuales del capital, hasta por dos años.

“Para los contribuyentes que tengan deudas correspondientes al 2018 sus deudas vencen a fin de año”, destacó Carlos Solano, director financiero del municipio, quien acotó que desde la publicación oficial (hoy) entrará en vigencia la ordenanza.