Macará investigará a responsables de supuestos audios de sobornos

Además, el periodista Reinaldo Romero reveló una supuesta prueba de un depósito que habría realizado Macará al supuesto extorsionador En la noche del lunes 15 de octubre, el Macará, a través de sus cuentas en redes sociales, difundió un comunicado, donde hace público una denuncia por supuesta extorsión. "Me sorprendí por una propuesta que afecta a la imagen del balompié profesional, razón por la que le di continuidad al diálogo para descubrir qué actividad y quienes están involucrados en estos actos inmorales", afirmó.

Miller Salazar, presidente del cuadro ambateño, en su denuncia presentada el 9 de octubre en Fiscalía, sostiene que la llamada se produjo el viernes 28 de septiembre, tres días antes del partido en el que el Macará recibió a El Nacional en Ambato. El partido terminó 2-2.

En el audio, Salazar habla con una persona que se identifica como Genaro Carbo. “(...) Estaba llamando por ahí a ver si le interesa que le haga un camellito el día lunes. (...) Puedo hablar con Padilla, si usted me da el ok y me dice cuánto más o menos puedo ofrecer. Yo puedo buscarle a Padilla o al lateral izquierdo”, ofrece el supuesto Carbo. La voz que se atribuye a Salazar promete “llamarlo mañana”.

Salazar expresa que fue una sorpresa la propuesta que le señalaron y “que afecta a la imagen del balompié profesional, razón por la que le di continuidad al diálogo para descubrir qué actividad y quienes están involucrados en estos actos inmorales”.

Además, el periodista Reinaldo Romero reveló una supuesta prueba de un depósito que habría realizado Macará al supuesto extorsionador.

La papeleta es por concepto de un depósito realizado el 3 de octubre por $300. Precisamente fue el club ambateño que hizo público el día de ayer una denuncia por esta supuesta extorsión, negando rotundamente haber realizado este depósito.

(PP)

Fuente: Bendito Fútbol, Twitter - Reinaldo Romero, Estadio