Trabajadores impagos de medios incautados, indignados por declaraciones de Andrés Michelena

Secretario de Comunicación afirmó que se pagarán los saldos que se adeuda cuando "Correa devuelva la plata" Trabajadores impagos de medios incautados rechazaron las declaraciones del Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, quien en la noche de este lunes, 15 de octubre, declaró que el Gobierno pagará las deudas a estas personas cuando el expresidente Rafael Correa "devuelva la plata". Esto ha generado la indignación de los empleados

Por ejemplo, las personas de GamaTV que están cerca de tres meses sin sueldo mostraron su indignación y descontento, como lo indicó Mauricio Herrero, titular del Comité de trabajadores del medio, por estas declaraciones de titular de la SECOM. A este anuncio también se sumaron los trabajadores de las cuatro radios incautadas, como dijo Rodolfo Enríquez, que comentó que se les debes 37 meses de sueldo.

“El hambre, las necesidades no aguanta y no soportan procesos. Un funcionario público tiene que dar respuestas ejecutivas no este tipo de declaraciones”, dijo Enríquez. También Darwin Moreno, que fue despedido recientemente de las radios incautadas se refirió al tema, “son personas que están haciendo quedar mal a la gestión del Gobierno. No creo que este tipo de personas deberían estar en un sector, tan importante, como es la Comunicación”.

También Galo Arbeláez, representante del Comité de Extrabajadores de Cablevisión, afirmó que se les debe entre USD$ 3 y USD$ 4 millones, rechazó estas declaraciones. “Quisiera que el señor Michelena viviera sin tres meses de sueldo”. Las deudas que mantiene el Estado con los medios incautados no son nuevas y varias veces representantes del Estado han abordado el tema y han ofrecido soluciones.

La última fue propuesta por Andrés Michelena al decir que se pagarán las deudas cuando “devuelva la plata Correa. Que Correa devuelva la plata y pagamos, en eso estamos”.

Por su parte el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, por medio de sus redes sociales, publicó que “nos duele la injusticia que viven nuestros trabajadores como consecuencia de la irresponsabilidad del gobierno anterior. Acudiremos a las instancias respectivas para que estas acciones no queden impunes. Mi respuesta, llena de indignación, no debe, ni puede ser descontextualizada”. (BGV)

Fuente: Teleamazonas/ Ecuadorinmediato