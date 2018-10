¡Hasta a Rafael Correa le descontaron por seguro GEA!

"En mi gobierno, jamás se hubieran atrevido a esto, y, de hacerlo, ya estarían presos", dijo ex Mandatario El ex Presidente de la República, Rafael Correa, denunció también haber sido víctima de un cobro ilegal por parte de la empresa GEA. Mostró su estado de cuenta, en el que se observan débitos por GEA tarjeta segura en el mes de septiembre.

En las últimas semanas salió a la luz pública la denuncia que hizo el periodista Mauricio Ayora en su programa de televisión por débitos no autorizados en su cuenta bancaria por un servicio de GEA.

Tras el hecho, varios ciudadanos denunciaron el mismo cobro en sus cuentas, asegurando que jamás solicitaron el servicio.

El ex Presidente Rafael Correa también ha sido víctima de este cobro ilegal. Así lo informó en su cuenta de Twitter.

“Dicen que llamaban para venderte los seguros, pero a mí también me han descontado lo de GEA, y todos saben que vivo en el exterior”, se quejó.

Recalcó, además, que “en mi Gobierno, jamás se hubieran atrevido a esto, y, de hacerlo, ya estarían presos”.

“No es casualidad, es la entrega del país a estos pillos”, acotó.

La denuncia del ex Presidente Rafael Correa llega después de que el Mandatario Lenín Moreno admitió que le molestó “saber que, desde el periodo anterior, desde el gobierno anterior, el año 2015, para ser más exactos, no se tuvo la suficiente precaución para evitar que se hagan cobros indebidos a los ciudadanos, cobros no autorizados a los ciudadanos”.

Correa aún no se ha pronunciado por la acusación.

Con información de Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)