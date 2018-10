Asamblea conforma Comisión que investigará a Norma Vallejo por caso "diezmos"

Comisionados tendrán 10 días para realizar un informe y presentarlo al Pleno Legislativo Los asambleístas Ana Galarza (CREO), Eliseo Azuero (BIN) y Noralma Zambrano (AP), integran la Comisión que investigará a la legisladora Norma Vallejo, señalada por cobro de "diezmos" a sus asesores. Durante su intervención, aseguró ser víctima de infamias y destacó que presentará todas las pruebas necesarias.

Con 82 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó la creación de una Comisión que investigue a Norma Vallejo, señalada por supuestamente cobrar “comisiones” sus asesores.

Los asambleístas Ana Galarza (CREO), Eliseo Azuero (BIN) y Noralma Zambrano (AP), conforman esta comisión que investigará a la asambleísta. Esta mesa multipartidista deberá sustanciar el trámite de la denuncia y presentar un informe al Pleno, en el plazo de hasta 10 días.

Durante su intervención, la legisladora expuso que ha sido injustamente acusada “por políticos sin respaldo popular y con una grabación clandestina, pero no me juzgarán porque no tiene la estatura moral para juzgarme”.

“Ante esa Comisión o ante una comisión parcialidad, y subjetiva probaré que soy víctima de una infamia”, precisó.

Por su parte, Fabricio Villamar, quien denunció el caso, resaltó que “no se extorsiona a los trabajadores de la Asamblea”. Si tiene que existir una comisión, dijo, que sea imparcial y que sea el Pleno que juzgue después.

Fuente: Asamblea Nacional, Ecuavisa, Twitter