Comisión multipartidista recomendará sanción para asambleísta Sofía Espín

Esto tras comparecencias de Diana Falcón, Esteban Bernal, Sofía Espín y Ministro Paúl Granda ante la mesa legislativa El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Bairon Valle, uno de los integrantes de la Comisión multipartidista que investiga a la legisladora Sofía Espín por su visita a Diana Facón, imputada y testigo protegida en el caso Balda, comentó que se recomendará, por parte de esta mesa legislativa, una sanción a la parlamentaria.

“Sobre lo que ha ocurrido es un tema que nos llama la atención. Todos creo que apuntamos hacia una sanción pero el rato que vamos a buscar los elementos para poder hacer viable esto nos quedamos en el aire. Esto tiene que ser modificado “. Recordó que esta mesa legislativa buscará los elementos necesarios para hacer viable este proceso.

Valle también comentó que a su parecer este caso no tiene que quedar en el aire, “yo creo que no realmente es una falta que, desde mi punto de vista, tiene que ser sancionada y en eso coincidimos los tres legisladores que conformamos esta Comisión. Por eso vamos a recomendar una sanción contra Sofía Espín”.

Recordó que la mesa legislativa no está en condiciones de “interpretar ninguna ley porque ese no fue le pedido que se le hizo cuando se conformó a la Comisión y eso tiene un procedimiento. Tampoco estamos en condiciones de inventarnos una falta con una sanción que no existe”. Por ahora el proceso de investigación contra Sofía Espín continúa en la Asamblea Nacional y se tendrá´ que entregar un informe al Pleno del Legislativo para que se tome una decisión. (BGV)

Fuente: Universo/ Ecuadorinmediato