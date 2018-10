22 de octubre iniciarían clases en Universidad de Guayaquil

Según Secretario de Educación Superior, decisión la debe evaluar y tomar Comisión Interventora El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Adrián Bonilla, indicó que tras la resolución del Consejo de Educación Superior (CES), de intervenir la Universidad de Guayaquil, se espera que las clases inicien el próximo lunes, 22 de octubre. Según la autoridad, la Comisión Interventora será la que tome la decisión final sobre el tema, pero reiteró que lo que se busca es restablecer el normal funcionamiento de la institución.

Según detalló, la intervención es un acto extremo y cautelar establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), para restablecer el normal funcionamiento de la institución. La misma consiste en que las funciones del rector serán suspendidas y asumidas por una Comisión Interventora.

“El Dr. Roberto Passailaigue es el que está al frente de la Comisión Interventora de la Universidad. El propósito es devolverle la estabilidad. El objetivo del CES es la restauración del establecimiento para que pueda ejercer sus actividades en paz y tenga la posibilidad de ir a elecciones transparentes”, dijo.

El tiempo de la intervención es por 90 días, este tiempo se puede extender si la situación así lo demanda, recalcó. “La disputa en este momento por el rectorado no tiene sentido y es irrelevante, la Comisión interventora asume todas las responsabilidades de la Universidad de Guayaquil”.

“Probablemente, las actividades académicas empiecen el lunes 22 de octubre. Los estudiantes se han visto afectados, se trata de preservar su derecho a estudiar. Lo que se trata de evitar es que la universidad sea un motín político”, recalcó e insistió que, sobre la denuncia realizada por Carlos Vera, se tendrán que ejecutar las investigaciones pertinentes.

Asimismo, mencionó que los temas financieros están completamente al día en la Universidad, pero lamentablemente el proceso de matrícula y el derecho a estudiar se han visto interrumpidos. “Todos estos problemas tienen que solucionarse. El marco del diálogo es la ley, no puede haber concesiones fuera de los reglamentos. En este sentido la Comisión Interventora designada tomará las medidas necesarias para regular las actividades en la universidad”.

“La universidad no es de nadie en particular, es de todo el Ecuador; es un patrimonio del conjunto de la sociedad ecuatoriana que funciona en un marco de legalidad. La autonomía responsable consiste en responder al país, no solo a unos amigos o solo al Consejo Universitario. No vamos a regresar al pasado de desregulación en la universidad ecuatoriana”, indicó.

