ECUADOR-PERÚ "20 AÑOS DE PAZ": Jorge Arce: "Ojalá los problemas se pudieran resolver con pintura, música y abrazos"

Especial de ECUADORINMEDIATO La celebración de los 20 años de paz entre Ecuador y Perú se refuerza en Quito con la exposición "Abstracciones: Encuentros y Territorios" del pintor peruano Jorge Arce, quien en septiembre pasado inauguró esta muestra en el Centro Cultural de la Universidad Católica, y regresa a la capital ecuatoriana para estrechar los lazos de hermandad entre los dos países. "Somos una región maravillosa que nos une el lenguaje, las costumbres, el color de la piel, lo rico que tiene nuestra cultura", dijo el artista.

En la exhibición de Arce se pueden observar elementos y técnicas modernas que no dejan de tener un significado histórico.

"Los artistas tenemos una hipersensibilidad hacia hechos históricos. Mi pensamiento sobre la guerra entre Ecuador y Perú es como una molestia porque queda ese sabor de que algo se rompió y está débil, por eso los artistas apostamos a integrarnos, el arte es mundial y el trabajo que hacemos es siempre el vínculo", comentó el pintor.

"Las guerras son situaciones políticas que a veces no se llega a acuerdos en común, pero afecta a la ciudadanía. Es importante siempre querer dar lo mejor de uno para poder rectificar y hacer vínculos porque somos una región maravillosa", acotó.

Para Arce es importante rescatar las cosas positivas de hechos negativos como el ocurrido entre Ecuador y Perú hace más de dos décadas.

"Creo que es importante amar nuestro territorio como seres humanos, como andinos. No quiero que ocurra más algo malo entre los dos países. Vivimos en un mundo ya quebrado entre el espíritu humano, se han pedido muchas cosas en el camino. Es mejor mantenerlo como un recuerdo grato e ingrato, que llegamos a un acuerdo y ahora sí podemos dialogar", señaló.

"Ojalá todos estos problemas se pudieran resolver con pintura, con música y con abrazos", acotó el pintor peruano.

Manifestó que los artistas están involucrados con la vida política, los cambios sociales y los hechos de coyuntura de cada país, pues es lo que reflejan en cada unos de sus trabajos.

"Creo que los seres humanos podemos llegar a tomar acuerdos según nuestro grado de conciencia, dejando de lado el egoísmo y puntos de vista que no son compartidos. Siempre apusto a la paz, a la libertad de expresión, a que los pueblos podamos progresar. Más allá de la territorialidad nos une la identidad. Los artistas no estamos ajenos a los cambios del mundo, ya no pintamos la belleza para contemplarla, pintamos acontecimientos que nos definen en cada época", sostuvo.

Sus pinturas encajan en la corriente abstracta, pero que toma como base lo atávico. La obra de Arce es reconocida por sus colores vibrantes, especialmente el azul. Para el artista este color hace una referencia fuerte a la espiritualidad, pero al mismo tiempo evoca los rituales que los antiguos habitantes peruanos dedicaban al mar.

ECUADORINMEDIATO.COM - TELESUR

(FO)