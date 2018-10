Concejal Manuel Samaniego asegura que audio con presuntos chantajes y amenazas fue "mutilado"

Además, anunció el inicio de acciones legales por "ilegal" difusión de material Luego de que Carlos Vera, delegado de los estudiantes ante el Consejo Universitario de la Universidad de Guayaquil, denunciara chantajes y amenazas realizadas por el concejal Manuel Samaniego; el edil emitió un comunicado, a través de su cuenta en Twitter, rechazando la "ilegal" difusión del audio de la llamada que realizó al alumno y aseguró que éste fue "mutilado", tratando de afectar su imagen.

Cabe recordar que Carlos Vera relató cómo fue la llamada que recibió y qué es lo que le dijeron: “Hoy en la mañana me llegó un mensaje en el que me decían que tenga cuidado con lo que vaya a hacer, amenazándome a mí y a mi familia. El mensaje lo recibí desde un número desconocido, pero el concejal me llamó el día sábado y me ofreció un puesto de trabajo con sueldo de más de USD$1.000, en la Universidad o por fuera de ella, en cualquier empresa”, contó.

A continuación, exponemos íntegramente lo manifestado por el concejal:

“Como integrante activo de la comunidad universitaria, en la que me desempeño hace 12 años como docente, de manera frontal y categórica he dado a conocer mi posición en relación al manejo del Rectorado, posición apegada a la ley, y que contempla que opere la subrogación en el Rectora de la Universidad de Guayaquil.

Con la única intención de perjudicar mi reputación, así como la de afectar mi ejercicio como Concejal de Guayaquil, cargo que ejerzo desde el año 2009, se ha difundido un audio, que más allá de haber sido ilegalmente obtenido, mutila la conversación expuesta, precisamente en la parte en la que me refiero a la obligatoriedad de participar en un concurso público como manda la ley, para obtener un cargo en cualquier entidad municipal o estatal, en función de que no es una potestad de ningún Concejal disponer u otorgar algún cargo público.

En razón de lo expuesto, pero sobre todo en función de la verdad, rechazo, categóricamente, la ilegal difusión del audio referido, ya que es evidente que su finalidad es causar un perjuicio, por lo que también dejo expresa constancia, daré inicio a las acciones legales respectivas.

Siempre he defendido y seguiré defendiendo los derechos de los habitantes de mi ciudad y de la comunidad universitaria”

