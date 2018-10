"Nombre de Sofía Espín no consta en registro de visitas autorizadas a Diana Falcón", advierte Pául Granda

Comisión Multipartidista se encuentra investigando visita de asambleísta a imputada en caso Balda El Ministro de Justicia encargado, Paúl Granda, afirmó que el nombre de la asambleísta Sofía Espín no consta en el registro de visitas autorizadas a Diana Falcón, testigo protegida e imputada en el caso Balda. Esto lo dijo en su comparecencia a la Comisión Multipartidista que investiga las acciones de la legisladora.

Asimismo afirmó que hubo una violación de los reglamentos del centro de detención en la visita de la asambleísta Espín. “Ya que los cronogramas de visita solo se pueden hacer los días sábados de 9 a 13 horas. Esto ocurrió en un lunes y para eso tiene que constar en este listado de visitas autorizadas”.

El ministro Granda también comentó que ante estos actos se ha demostrado que Espín ha ido en contra del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. “Se establece que se ha incumplido con el art 80 de este reglamento al no contar con la autorización necesaria para realizar una visita extraordinaria”.

Ante la Comisión Granda afirmó que existen una serie de irregularidades en este caso como: que no se acató el reglamento, no se siguió el procedimiento de ingreso al centro de detención, no existe registro de su ingreso, entre otras.

Por último, la viceministra de Atención a las Personas Privadas de la Libertad, Liliana Guzmán, señaló que Diana Falcón solicitó ser reubicada de celda, porque era amedrentada por otra privada de libertad.(BGV)

Fuente: Asamblea Nacional/ Teleamazonas/ Ecuavisa/ Ecuadorinmediato