Diana Falcón ratifica que Sofía Espín pidió que se retracte de acusar a Rafael Correa en caso Balda

Comisión ocasional que investiga a asambleísta recibió a imputado por secuestro La ex agente de la SENAIN y testigo protegida en el caso Balda, Diana Falcón, por video llamada, junto a su abogado Diego Chimbo, rindió su versión sobre la visita que le hizo la asambleísta Sofía Espín a la cárcel 4, en Chillogallo. Ratificó que la legisladora le pidió que se retracte de las acusaciones en contra del expresidente Rafael Correa en el caso Balda. "La asambleísta Espín me dijo que lo que necesitan es que me retracte de lo dije contra el exmandatario".