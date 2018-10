Eduardo del Pozo: "Salida de Diego Salgado de CREO se da por resentimiento al no ser candidato a alcaldía de Quito" (AUDIO)

Audio Octubre 15- Eduardo del Pozo



Acota que al exasambleísta ya se lo ve en fotos con dirigentes socialcristianos El vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo se refirió a la desvinculación del exasambleísta, Diego Salgado, del movimiento CREO. "Esta decisión creería yo es por resentimiento, entre otras cosas, porque no ha sido él como candidato a alcalde de Quito. Ahora ya se ven fotos entre el exasambleísta y gente del Partido Social Cristiano, la ciudadanía sabrá juzgar estos actos".

“Efectivamente con bastante sorpresa hemos recibido esta desafiliación del señor Salgado, la Ley faculta que, dentro de sus derechos, como participante de procesos políticos ingrese o salga de las organizaciones. Este ha ejercido ese derecho como lo hacen miles de ecuatorianos, tendrá sus razones, coherencias o incoherencias para su salida de CREO”.

Comentó que el movimiento CREO tiene una forma orgánica de tomar decisiones. “Existieron unas elecciones de las directivas provinciales dentro de un ámbito, que manda la Ley, de democracia interna donde hubo tres listas. Una de ellas estaba conformada por Diego Salgado, la otra conformada por Ana Abril y la tercera por mi persona. Con la mayoría de los votos fui designado presidente provincial”.

“Nosotros hemos venido articulando cada una de las candidaturas a la prefectura y alcaldías”. Del Pozo comentó que la salida de Salgado podría ser por resentimiento. “Creería yo que esta decisión, entre otras cosas, es porque no ha sido designado como candidato a alcalde de Quito y esto termina en su desafiliación”.

Asimismo Del Pozo explicó que ya se han visto fotos entre Salgado e integrantes del Partido Social Cristiano (PSC). “Esto está demostrando que para algunos es mucho más fácil pasarse de un partido a otro, pero ya la ciudadanía sabrá identificar a esto como un acto de coherencia o incoherencia política”.

“Es una evidente búsqueda de espacios de poder, de manera sorprendente y me parece bastante incoherente, más allá aun cuando él dice, en su misiva, que como Vicealcalde me he quedado callado a los evidentes actos de una pésima administración de la alcaldía de Mauricio Rodas, cuando nuestros rechazos siempre han estado ahí”.

Del Pozo afirmó que le parece incoherente que Salgado con este comunicado tenga esta postura y aparezca en fotos con los socialcristianos, “donde evidentemente existe un líder que sí, explícitamente, ha apoyado al alcalde Mauricio Rodas, cuando hubo pedidos de remoción de su cargo”.

Mencionó que siempre se ha tenido una postura coherente en la administración del Distrito Metropolitano. “He apoyado las cosas positivas y he rechazado enfáticamente aquellas cosas negativas. Por ejemplo, votamos en contra de que la empresa ODEBRECHT sea uno de los ejecutores del Metro de Quito, los temas de la basura, entre otros”.

“Hemos inclusive llegado al punto de pedir que dé un paso al costado el Alcalde Rodas. Eso deja marcado la postura del movimiento CREO a lo que podríamos llamar negligencia en algunos casos, en términos de la administración del burgomaestre quiteño”. Del Pozo afirmó que se está trabajando por la ciudad y se han apoyado los proyectos que la ayudan.

“Creo que nuestra administración en términos generales está en la línea de la coherencia que hemos nosotros establecido en el Consejo Metropolitano de Quito”.

Sobre las candidaturas que presentará CREO para las seccionales de marzo del 2019, Del pozo habló de Pichincha y afirmó que ya se tienen definidos candidatos. “Nosotros hemos planteado un calendario de manera interna para estar de la mano con el Consejo Nacional Electoral, pero las defunciones más importantes están ya dadas”.

“En Pichincha nosotros ya tenemos candidato a la prefectura que es Federico Pérez Intriago, el candidato a la alcaldía de Quito, Juan Carlos Holguín y a Rumiñahui Wilfrido Carrera”. Mencionó que CREO ha realizado alianzas para presentar candidatos en Pedro Moncayo con Enrique Boada, en Cayambe a William Perugachi, en San Miguel de Los Bancos a Marco Calle, en Pedro Vicente Maldonado con Robert Arrobo y Holger Monar será el representante de Puerto Quito. Con eso demostramos un equipo de trabajo sólido y fuerte para Pichincha”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato