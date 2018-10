Marchista ecuatoriano consigue la primera medalla olímpica juvenil en la historia del país

Óscar Patín ganó la prueba de 5 000 metros El atleta Óscar Patín obtuvo la primera medalla de oro en la historia del Ecuador en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Patín quedó primero en los 5.000 metros marcha tras obtener el puntaje más alto entre las dos etapas que compitió. En la primera etapa terminó primero con un tiempo de 20:13:69; mientras que en la segunda finalizó segundo con 20:38:17, con esto se consagró como campeón con una marca final de 40:51:86.

El atleta guarandeño consiguió, este lunes 15 de octubre del 2018, una histórica medalla de oro para Ecuador en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollan en Buenos Aires, Argentina. En la clasificación general superó a Suraj Panwar, de India y al chino Xin Wang.

Patín, andarín indígena de Bolívar, culminó primero la etapa que se desarrolló el 11 de octubre y el día de hoy llegó segundo, por lo que gracias a la clasificación general de los 5 000 m, Patín se hace acreedor a la medalla de oro por su tiempo de 20:13.69.

El atleta no pudo ocultar su alegría y agradeció a todas las personas que lo apoyaron para alcanzar este objetivo: “Estoy contento por haber dado todo de mí en la pista. Le dedico esta medalla a mi madre a quien le pondré la medalla en el cuello. Nosotros cambiamos de estrategia, era de ir a que no me saquen el tiempo de 9 segundos y con eso estaba asegurada la medalla".

Esta es la primera vez que el país obtiene una presea dorada en estos JJ.OO. que disputan su tercera edición. Además, esta es la quinta medalla para Ecuador en estos Juegos que se desarrollan en Buenos Aires (Argentina).

(PF)

Fuente: El Comercio – Ecuavisa

ORO TRICOLOR | LA VERDADERA VUELTA OLÍMPICA EN LA PISTA DEL PARQUE OLÍMPICO DE QUIEN TIENE LA HUMILDAD, EL AMOR A SUS PADRES Y EL AGRADECIMIENTO AL PAIS, COMO SU FUERZA INCONTENIBLE PARA HACER REALIDAD SUS SUEÑOS... ¡¡¡GIGANTE ÓSCAR PATÍN!!! pic.twitter.com/lYiJkk5yZy — Comite_Olimpico_Ecu (@ECUADORolimpico) 15 de octubre de 2018