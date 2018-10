Chantajes y amenazas de concejal Manuel Samaniego a delegado de estudiantes ante Consejo Universitario de U. de Guayaquil (AUDIOS)

Audio Conversación 1

“Hoy en la mañana me llegó un mensaje en el que me decían que tenga cuidado con lo que vaya a hacer, amenazándome a mí y a mi familia. El mensaje lo recibí desde un número desconocido, pero el concejal me llamó el día sábado y me ofreció un puesto de trabajo con sueldo de más de USD$1.000, en la Universidad o por fuera de ella, en cualquier empresa”, relató.

El edil en mención es Manuel Samaniego, del Partido Social Cristiano (PSC), quien, en la llamada, le pide a Vera “ayuda en la votación” del Consejo hacia la subrogación de Gulnara Borja. “(…) propongo llevarte a trabajar con ella y ponerte un sueldo de no menos de USD$1.000 dólares. Tú me dices en dónde, escoge: El Municipio, EMAPAG, Cuerpo de Bomberos. Si tú tienes aspiraciones en la Universidad, no hay ningún problema”, dice el audio de la llamada del Concejal.

La conversación entre el concejal (C) y el delegado (E) de los estudiantes ante el Consejo Universitario se detalla:

E: Hola

C: ¿Qué fue Carlos, cómo vas?

E: ¿Con quién hablo?

C: Manuel Samaniego te saluda

E: Ah, dime, ¿qué pasó?

C: Carlos, ¿tú eres el delegado del Consejo Universitario?

E: Así es

C: ¿Principal?

E: Sí, principal

C: (…) con Estrellita

E: Con Estrella, sí, él me llamó

C: Totalmente cierto pana, yo creo que tengo fama de que cumplo los compromisos, pero necesito ayuda el día de mañana

E: Ayuda, ¿en qué?

C: En una votación

E: Votación, ¿de qué?, ¿qué se va a hacer?

C: En la votación del Consejo Universitario, pana

E: ¿Pero qué se va a hacer?

C: Vamos a votar en el Consejo Universitario, hay una subrogación hacia la Dra. Gulnara

E: Ah, ya ya. Sí me ha llegado la convocatoria, pero bueno, de lo que me dijo Estrella, ¿qué es de cierto?

C: Totalmente cierto pana, te llevo conmigo y no te pongo ni plazo, ni título, ni para decirte que vas a estar tres meses, no. Lo mínimo que te quedas ahí es el año con la opción al nombramiento y te quedas estable. Aquí (…) tendría que sentarme contigo y explicarte paso a paso los procedimientos a hacer, pero el tema es la subrogación

E: Ya, pero Estrella me dijo que…

C: Por último, te lo pongo de esta manera: en el caso hipotético de que la señora no cumpla, quien tendría que descalificarla sería el CES (Consejo de Educación Superior), por ser una autoridad. Acuérdate que a las autoridades no las juzga el Consejo Universitario, a las autoridades electas las juzga el Consejo de Educación Superior. Así que si la señora no cumple, yo tampoco la voy a defender, si la señora no cumple tendrán que sancionarla quienes tengan que sancionarla, en este caso el Consejo Universitario

E: Ah, así es. Oye, pero lo de la plata, ¿cuánto más o menos es?

C: (…) propongo a Estrella que le diga a ella, llevarte a trabajar conmigo y ponerte con un sueldo no menos de USD$1.000 dólares

E: Ah, y trabajar, ¿en dónde o qué?

C: Tú me dices en dónde, tú escoges: En el Municipio, en EMAPAG, Cuerpo de Bomberos, donde tenga chance de ayudarte

E: Y en la Universidad, ¿no puede ser? Digo porque como estoy estudiando, se me hace complicado también

C: Si tú tienes aspiraciones en la Universidad, no hay ningún problema, acá escoges al lugar al que quieres ir

E: Mmm, ya, bueno

C: Mira, lo que pasa es que estoy pensando en una mejor escala para ti porque tengo entendido que los sueldos en la Universidad son bajos. En la Universidad, los sueldos son bajos. La ventaja de trabajar en la Universidad es que puedes estudiar ahí mismo, pero para mí, los sueldos mejores están afuera.

Pero en todo caso, mira, más allá de la ayuda que podamos conseguir y que, obviamente, tengo al alcance, ahora 100% afuera, pero si concreta lo que te digo con el tema a partir de mañana, podemos ayudar a muchísimos, no solo a ti, sino a mucha gente dentro de la Universidad. Ya depende de ti lo que quieras hacer, yo solo estoy conversando contigo, esta conversación se termina aquí. Si tú me dices sí, ya no te voy a llamar yo, te van a llamar de otros teléfonos, igual yo te garantizo el compromiso que asumí

Si me dices que no, es decir, en donde me grabes la llamada y me difundas la llamada, te busco en donde estés

E: O sea, ¿me estás amenazando si no hago lo que tú dices?

C: No, no. Si me grabas y difundes esta grabación, obviamente, eso no me parece de caballeros, pero el tema termina ahí, te hago el planteamiento formal, tú me dices si estás o no estás interesado, si te gusta la idea, si quieres avanzar en la idea

E: Dale, mira, entonces déjame pensarlo y yo le aviso a Estrella o me llamas de nuevo

C: No, ya escríbeme directo a mí, mándame un mensaje o me llamas directo a mí y me dices con toda honestidad: Mira Manuel, estoy de acuerdo, o sino me dices que no estas de acuerdo y no ha pasado nada y hasta luego

E: Ya, dale, ¿este es tu número entonces?

C: Este es mi número, pana

E: Ya, yo te estoy escribiendo o llamando luego

C: Ok, escúchame Carlos

E: Dime

C: Necesito tu pronunciamiento rápido. Si tú me dices no, yo avanzo con lo mismo que te estoy planteando a ti, pero se lo planteo a otro. Por eso te digo, me interesa cerrar contigo

E: Claro, pero entonces déjame pensarlo, dame un ratito para pensar y yo te aviso

C: Está bien, piénsalo, pero te pido por favor contéstame apenas lo termines de pensar

E: Dale, dale, yo te contesto

C: Ok, un abrazo, hasta luego

Los estudiantes denunciaron además, que Gulnara Borja ha tratado de "comprar influencias" para quedarse en el cargo. Ella también ha llamado, personalmente, o a través de su asesor, para hablar del tema.

Estas declaraciones se dan luego de que el Consejo Universitario de la institución de educación superior resolviera ratificar a Antonio Rodríguez como rector encargado del centro de estudios y cambió la fecha de asistencia. Así lo informó el órgano el sábado 13 de octubre de 2018 a través de un comunicado.

“El pleno del Consejo de Educación Superior, en sesión del 12 de octubre de 2018, ratificó que la máxima autoridad es el Honorable Consejo Universitario (...) La Dra. Gulnara Borja sigue siendo vicerrectora, más no rectora subrogante, por cuanto no cumple los requisitos y el H.C.U. no la ha posesionado, tal y como lo indica el Estatuto de la Institución y la normativa vigente”, aclara el documento. (JPM)

