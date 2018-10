Diego Salgado no descarta volver al Partido Social Cristiano tras su separación de CREO (AUDIO)

Audio Octubre 15 - Diego Salgado



"No sería nada raro que en las próximas semanas yo anuncie una candidatura, o lo haga el proyecto político que me acoja", añadió Diego Salgado decidió dar un paso al costado en el movimiento CREO debido a que, en Pichincha se insiste en presentar al actual vicealcalde, Eduardo del Pozo, como candidato a la reelección por el Distrito 4, en Quito. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el también exasambleísta adelantó que no descarta "regresar a sus orígenes" haciendo referencia al Partido Social Cristiano (PSC), con el que ha mantenido conversaciones desde inicios de 2018. Asimismo, el político lamentó el silencio que ha mantenido Creando Oportunidades ante la situación que se vive en el Municipio de Quito y el cuestionable accionar de Mauricio Rodas en la administración.

“Eduardo del Pozo es el Presidente de CREO en Pichincha y, coincidencialmente, es el único concejal que el movimiento tiene en Quito y fue elegido por las parroquias rurales. Sin embargo, al haber tenido el honor de representar a ese territorio, he recorrido y no he sabido alguna acción del concejal del Pozo y que además, es el Vicealcalde. No conozco, ni siquiera, que él haya puesto un geranio o una maceta en alguna de las 33 parroquias de Quito”, criticó.

Aseguró que la ciudadanía, en esos sectores, ha reprochado la falta de atención de Eduardo del Pozo y lamentó el hecho de que, ni su equipo ni él, hayan sido convocados a una reunión al movimiento, ni por la Directiva en Quito ni por la de Pichincha. “Este ha sido un reclamo permanente a todo nivel. Conversé con César Monge, el presidente nacional de CREO, con quien siempre he hablado y ha escuchado mi preocupación”.

“Con Eduardo del Pozo nunca he tenido ninguna relación a pesar de que le ayudamos a ser elegido concejal, pero jamás, hasta hace algunas semanas que decidí separarme, he hablado con él sobre la situación de la capital de los ecuatorianos. Se lo hice conocer, de forma privada, a Guillermo Lasso y a César Monge”, refirió.

A su criterio, lo más criticable es la falta de pronunciamiento por parte de CREO ante el cuestionable manejo que el alcalde Mauricio Rodas ha hecho en la administración municipal, al que además, se suma el hecho de que dos ediles se encuentran acusados de presunta corrupción y acuden a las sesiones con grilletes.

“No escucho que ningún concejal, en este caso, no escucho cuál es la posición oficial de CREO cuando mi reclamo ha sido a todo nivel, incluso, públicamente. Pienso que las cosas se deben resolver dentro de la casa, pero no se me escuchó. Por lo tanto, lo mejor es dar un paso al costado pese a que nunca he sido afiliado al movimiento, mi accionar político en los últimos 5 años fue en esa organización política”, indicó.

Salgado aseguró que la respuesta que recibió por parte de los dirigentes nacionales es que iban a resolver la situación, pero la que ha sido evidente es el silencio. “Seguramente me saldrán con alguna respuesta a la carta pública, pero ya el resto serán excusas porque si pueden demostrar, por ejemplo, cuándo y qué se ha tratado en las diferentes reuniones de CREO, de las directivas en Quito y Pichincha, que lo demuestren. Mientras tanto, el silencio me da la razón. La mayoría de la ciudadanía ha señalado a la administración Rodas y al Concejo Municipal como los peores de la historia de Quito”.

Reconoció el apoyo que recibió por parte de Guillermo Lasso (líder de CREO), César Monge, Juan Carlos Holguín (candidato a la Alcaldía de Quito) y Federico Pérez (candidato a la Prefectura de Pichincha), a su postulación para concejal. “Ellos siempre estuvieron apoyando mi nombre como candidato, sin embargo, el edil del Pozo, como Presidente en Pichincha, más bien a mi espalda y en territorio ha dicho que ‘no permitirá que yo sea el candidato’ cuando él es el cuestionado, no yo”.

Diego Salgado no descartó seguir con su postulación, pero en otro movimiento. “No voy a esconder mi actividad. Tengo el gusto de trabajar por la gente en los temas que considero importantes. Estudié Ciencias Políticas, fue concejal de Quito a temprana edad, cuando militaba en el Partido Social Cristiano, tengo invitaciones a ser parte de algunos proyectos políticos”.

En este marco, adelantó que lo que está presentado Mauricio Pozo le llama mucho la atención. “Me parece que es una candidatura muy respetable, seria, con una persona con mucha experiencia. Entre otros temas, fue Ministro de Finanzas y candidato a la Vicepresidencia de la República y veo que esa candidatura va creciendo, así que quién sabe que regrese a mis orígenes políticos”.

Informó que ha venido conversando de esta posibilidad a inicios de este 2018. “Debo reconocer que algunos dirigentes y líderes nacionales y, sobre todo, la gente cariñosa de Quito me ha pedido que la acompañe en algunos proyectos políticos. Así que no sería nada raro que en las próximas semanas yo anuncie una candidatura”.

“Más que yo anunciarla, que lo anuncie el grupo o el proyecto político que me acoja. Yo creo que estamos cerca a que eso suceda. Soy político, mi ideología sigue firme y en pie así como mis principios. Otro de los grandes temas por los que decidí alejarme de CREO es porque no se presentaba una posición frente a los problemas que aquejan a la ciudad de Quito, desde la recolección de basura inexistente hasta la inseguridad, la falta de proyectos reales, etc.”, lamentó. (JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com