Rafael Correa y Jorge Glas no acudieron a rendir su versión en caso ODEBRECHT

Debido a esto, César Montúfar pedirá a Fiscalía que se fije fecha y hora nuevamente para su comparecencia La mañana de este lunes 15 de octubre se tenía previsto que el Expresidente Rafael Correa, y el exvicepresidente Jorge Glas acudan a la Fiscalía General del Estado (FGE) y rindan su versión por el presunto delito de delincuencia organizada relacionado con el caso ODEBRECHT. Ninguno de los dos se presentó a declarar y según el denunciante, César Montúfar, esto "sería parte de una estrategia para esperar que el resto de personas narre su versión y así evitar contradicciones".

Para hoy se tenía previsto recibir las versiones de Correa a las 09:00 y de Glas a las 10:30, sin embargo, ninguno rindió su versión sobre los hechos denunciados. Rafael Correa no habría presentado documento alguno para justificar la inasistencia, ni tampoco pidiendo diferimiento.

Por su parte, Jorge Glas solicitó formalmente al Fiscal que la versión le sea diferida y que la misma él la pueda rendir desde la Cárcel 4, donde se encuentra detenido por una pena de seis años que recibió por el delito de asociación ilícita, también relacionado con ODEBRECHT.

Para Montúfar, denunciante en el caso de delincuencia organizada ODEBRECHT, Correa y el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, habrían ingresado oficios dentro de la investigación por delincuencia organizada ODEBRECHT, con advertencias de demandarlo: “Nos parece que en realidad pretenden hacer de todo esto un sainete, intentando, además, trasladar el delito hacia el denunciante. Rafael Correa no se presentó, me imagino es porque está esperando a ver que es lo que dicen los otros versionantes, para no entrar en contradicciones, lo cual demuestra el miedo y el nerviosismo que tiene”.

De la misma manera, el político explicó que su comparecencia quedará pospuesta y se realizará nuevamente un pedido al Fiscal para que los exfuncionarios sean convocados: “Vemos en sus versiones el afán de politizar el caso y tratar de que mi persona como denunciante pueda tener miedo para proseguir con este proceso, pero se equivocan completamente. Vamos a seguir y vamos a pedir nuevamente al fiscal que vuelva a fijar día y hora para que Correa y Glas se presenten a rendir su versión”.

De la misma manera, Raúl Cabanilla, abogado de César Montúfar, explicó que se ha solicitado a la Fiscalía que que llame nuevamente al Expresidente Correa, al Exvicepresidente Glas y al Exfiscal, Baca Mancheno y de no presentarse nuevamente, tendrán que acudir acompañados de la fuerza púbica: “Se ha pedido en el caso del Expresidente Correa, por ser segunda ocasión que lo haga bajo prevenciones de Ley y se lo haga en Bélgica, mediante los medios telemáticos, en el caso del Exvicepresidente Jorge Glas se lo tendrá que realizar en la Cárcel 4 y el caso del Dr. Baca se tendrá que señalar nuevo día y hora para que acuda bajo prevenciones de Ley”.

