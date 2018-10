Concejala Ivone Von Lippke confirma su candidatura a Alcaldía de Quito

Lanzamiento de su postulación lo hará a través de una coalición de movimientos, precisó La concejala Ivone Von Lippke confirmó su candidatura a la Alcaldía de Quito. Pese a no informar sobre el movimiento por el que lo hará, adelantó que están detrás varias organizaciones políticas que respaldan su postulación. Aseguró tener un 90% del plan que presentará, de cara a las elecciones de 2019, mismo que fue presentado a Mauricio Rodas al inicio de su administración para colaborar con ella, pero que no fue tomado en cuenta.

“A mí me gusta mucho hacer política, siempre he estado inmersa en ella y me apasiona. Cuando uno está en un cargo público, puede hacer mucho más y ese es el compromiso y lo que me apasiona hacer: servir a la gente”, dijo.

En este marco, comentó que le presentaron una propuesta para ser precandidata para la Alcaldía de Quito. “Para mí es una responsabilidad, un reto interesante y es la manera para poder ayudar más. Me han invitado y me parece que es una oportunidad que una mujer afronte el tema de la administración de una ciudad. Me siento con la capacidad de conocimiento y cómo hacerlo, que es lo más importante. Como concejales estamos, únicamente, para legislar y fiscalizar y rendir cuentas”.

“Teniendo la administración, uno puede dar más, se tiene una visión mucho más amplia de solución a los problemas de la ciudad. Como concejala estoy limitada, pero como administradora no y yo sí tengo esa capacidad y esa visión. Además, si no estoy en las encuestas es porque todavía no he lanzado mi candidatura. La vamos a lanzar, pero no será por un movimiento”, confirmó.

En este marco, ratificó que lanzará su nombre para participar por el cabildo de la ciudad, pero será por a través de la aglomeración de varias organizaciones políticas y se llamará “La Lista Quiteña”. “Esa va a ser la diferencia porque no iremos con un solo color, no iremos pensando en ser plataforma para el 2021 para los dueños de los partidos políticos, que quieren llegar siempre a la Presidencia a través de la Alcaldía de Quito”.

“Les daremos a conocer cuándo será el lanzamiento, ya tengo el 90% del plan de trabajo, que lo entregué a Mauricio Rodas cuando entró a la administración y no hizo caso. Pero lo he ido perfeccionando durante estos 4 años y medio y me siento segura, con la capacidad, soy una mujer inteligente, pero lo más importante es que una tiene que aprender que sintiendo se puede servir”, acotó.

Según Von Lippke, su plan de trabajo tiene ejes fundamentales como el tema de la movilidad, el ambiente, la sanidad y las obras que necesita la ciudad. “Tengo un plan integral de la solución para la movilidad de todo el Distrito, inclusive, con la construcción del Metro, que mal dicho está que es la columna vertebral de Quito”.

“He tenido el beneficio de contar con la ayuda de varios asesores extranjeros, expertos en movilidad, que han venido a costo de ellos y me han ayudado a establecer el plan de movilidad, que es de 16 puntos, entre ellos, el estudio de rutas, paradas y frecuencias; y el otro es el estudio de dirección, avenidas y calles; la zona azul, la construcción de parqueaderos públicos y mejorar el transporte público", finalizó. (JPM)

Fuente: Radio Sonorama

Ecuadorinmediato.com