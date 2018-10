Polémica por controversial posición de banquero Fidel Egas ante cobros indebidos a clientes

Reacciones se dan tras denuncia de periodista de TC Televisión, Mauricio Ayora La denuncia que hizo el presentador de TC Televisión, Mauricio Ayora, conocido como "Caterva" y que le produjo una suspensión por 15 días en el medio, generó un debate en redes sociales. Pero no solo fue su caso, a raíz de este suceso, varios ciudadanos, activistas, políticos y abogados, criticaron, por ejemplo, el accionar de Banco del Pichincha, cuyo dueño, Fidel Egas, respondió a los cuestionamientos vía Twitter: "Si no están de acuerdo RECLAMEN y solo si no les atienden denuncien. A mí ni mis amigos me han reclamado y cuando lo ha hecho un conocido le hemos dado solución".

También existieron posiciones en las que criticaron, por ejemplo, que se pida que las autorizaciones para los cobros se realicen por escrito, como fue la del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, y que tuvo una reacción de Egas.

Ya es hora que el Pin y la firma electrónica se legalicen para toda transacción Si alguien no quiere un seguro que pida que le anulen los cargos por esta vía. https://t.co/dHhZcBviaq — FIDEL EGAS (@FEGASG) 12 de octubre de 2018

Martha Roldós criticó, en cambio, a “Caterva” a propósito del comunicado expuesto por TC Televisión. “Este tema ya lo comentamos al Relator David Kaye. Me parece que el señor Ayora ha tenido el mismo tono y estilo hace mucho tiempo pero el medio solo “se percató” cuando hizo una denuncia sobre el tema de cobro de seguros con la que muchos ciudadanos se sintieron identificados”. Comentario que fue avalado por Egas.

Ese tono y ese estilo es de la misma calidad de ese canal TC que sin embargo tiene la más alta sintonía https://t.co/yGIwlvrgbC — FIDEL EGAS (@FEGASG) 12 de octubre de 2018

Pero el pronunciamiento causó más polémica fue el hecho por el mismo banquero, quien retó: “Si no están de acuerdo RECLAMEN y solo si no les atienden denuncien. A mí ni mis amigos me han reclamado y cuando lo ha hecho un conocido le hemos dado solución”.

Si no están de acuerdo RECLAMEN y solo si no les atienden denuncien. A mi ni mis amigos me han reclamado y cuando lo ha hecho un conocido le hemos dado solución https://t.co/eID5nn26Zp — FIDEL EGAS (@FEGASG) 12 de octubre de 2018

Un sinnúmero de reproches se hicieron evidentes a partir de esta declaración. Varios ciudadanos reiteraron que no es el cliente el que debe demostrar que no ha contratado el servicio, sino las aseguradoras las que deben probar la aceptación del cliente. Pese a que Fidel Egas se mostró de acuerdo con aquello, precisó que “si no se especifican las quejas es difícil actuar y corregir esta molestia que seguramente alguien causa para ganar una comisión”.

Los seguros y las finanzas son temas de confianza. Si Usted no tiene confianza en su banco porque le confía su dinero?Hay muchos bancos y cientos de cooperativas. Si su entidad no puede demostrar la autorización le acreditará el último valor facturado https://t.co/4uXV2W4Ttv — FIDEL EGAS (@FEGASG) 14 de octubre de 2018

Pero no cabe reclamar meses después de que haya gozado del seguro aunque no haya tenido percances. https://t.co/4uXV2W4Ttv — FIDEL EGAS (@FEGASG) 14 de octubre de 2018

Plenamente de acuerdo. Si no se especifican las quejas es difícil actuar y corregir esta molestia que seguramente alguien causa para ganar una comisión.Las bases de datos están protegidas pero se puede anotar nombres y teléfonos para llamar más tarde https://t.co/jnkv02UHk2 — FIDEL EGAS (@FEGASG) 14 de octubre de 2018

Pero no fue la única respuesta del banquero, la que causó conmoción. Ante la pregunta ciudadana: “¿Qué pasaría si todos los afectados reclamáramos? ¿Cuándo les costaría a los bancos atendernos? ¿Tendrán el personal y tiempo para hacerlo si hoy mismo su cajas no abastecen?”, la reacción fue:

Lo mismo que si todos decidimos retirar los fondos. Si USTED tiene un reclamo hágalo conocer y buscaremos como atenderlo con urgencia y cortesía.Pero lo importante es disminuir los reclamos y los errores que los causan https://t.co/SnNuJSaamk — FIDEL EGAS (@FEGASG) 14 de octubre de 2018

El periodista Carlos Vera fue acusado, en cambio, de “acusar sin pruebas”. El comunicador relató: “Un banco grande tiene más de 200 agencias en el país. Cada una debe colocar un promedio de $10.000.oo x mes en seguros. Multipliquen eso por 12. (monto fluctúa según cantidad de”vendedores”; en sectores pobres les va mejor por la urgencia del cliente en obtener su crédito)”. La respuesta inmediata fue:

Usted acusa sin pruebas. Sabe cuanto se da en crédito al mes Sabe cuanto cuesta aumentar clientes no rentables ? Que pena da ser víctima de acusaciones falsas y tendenciosas https://t.co/btvKvCXBVJ — FIDEL EGAS (@FEGASG) 14 de octubre de 2018

La Superintendencia de Bancos reiteró que los cargos que se impongan por servicios financieros y no financieros tienen que ser expresa y previamente aceptados por el usuario, por lo que llamó a presentar los reclamos en la página web: www.superbancos.gob.ec.

La Defensoría del Pueblo, de su lado, instó a la Superintendencia de Bancos a emprender las acciones de verificación y control en las instituciones bancarias para que se cumpla con las disposiciones normativas citadas; así como verificar que los reclamos presentadas por las personas usuarias sean efectivamente atendidos para garantizar el derecho a la reparación por la indebida prestación de servicio en cuanto a pagos no autorizados por las personas usuarias.

Por otra parte, motivó a las personas afectadas a presentar sus reclamos, través de los Defensores de Clientes que se encuentran en las instalaciones de las entidades financieras, cumpliendo con los requisitos respectivos.

(JPM)

Fuentes: Twitter – Superintendencia de Bancos – Defensoría del Pueblo

Ecuadorinmediato.com