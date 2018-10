LA GACETA (Cotopaxi) Continúan los barridos contra la peste porcina

Hace cuatro meses se dieron casos de la peste porcina en Mulliquindil-Santa Ana. En lo que se refiere a los trabajos de la Jefatura Política indicó que están accionando con Agrocalidad, realizan las vacunaciones contra la peste porcina, previo a un llamado de los barrios de San Miguel, por lo que están dando este servicio en conjunto con los vacunadores de la entidad; "se realizaron las campañas en Salache Barbapamba, donde vacunaron 90 cerdos".

Con respecto a los horarios indicó que han vacunado cuando la gente del sector está en sus casas, previos requerimientos de los presidentes barriales o comunidades, “se coordina con los dirigentes para que la campaña sea exitosa y así poder vacunar el 100%; estas campañas o barrios serán periódicamente hasta que llegue la nueva fase de vacunación, el objetivo es que el cantón Salcedo sea considerado como libra de la peste porcina clásica”.

Hasta el momento tienen cubierto un 70% de vacunación, faltando en la zona oriental, por lo que solicitó a los habitantes del sector que estén pendientes y acudan a vacunar, como Jefatura Política lo único que hacen es dar la asistencia a los vacunadores de Agrocalidad con el vehículo que cuenta la jefatura política y de paso hacen conocer las políticas públicas”.

Indico que hace 4 meses se registró este tipo de peste en la parroquia Mulliquindil-Santa Ana, “por un breve accionar de Agrocalidad se ha solucionado y no se extendió esta enfermedad, los síntomas de este enfermedad es que el animal no come, tiene fiebre y diarreas continuas”.