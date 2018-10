Universidad Católica 0 - LDU-Q 1

Crónica final-partido Liga Deportiva Universitaria consiguió un triunfo importante de visita ante Universidad Católica. Juan Luis Anangonó fue el autor del único tanto del partido que llegó a los 84 minutos de juego. Con esta victoria, los albos renuevan sus esperanzas por evitar una final de torneo y ser campeones directos al finalizar la etapa.

El clásico universitario dio inicio en el Atahualpa en donde la tónica en la cancha tuvo mayor iniciativa por parte de la Universidad Católica. Una de las más claras del primer tiempo fue una gran habilitación de Jeison Chalá que permitió a Jhon Jairo Cifuente tener un mano a mano frente al arco y Nazareno lo impidió. El trencito azul estuvo dominando en la zona medular y fue el dueño del esférico.

El equipo de Repetto no tuvo una buena creación de juego y en su 11 titular mostró una novedad al formar desde el principio a Julio Angulo en lugar del habitual Anderson Julio. Su rendimiento no fue determinante en la banda y perdió ciertas acciones de juego para su equipo. Las marcas fueron exigentes y no hubo claridad de pases para Liga. Los mejores en cancha fueron Pellerano en la zaga y bajo los tres palos, el salvador Nazareno.

Durante el segundo tiempo, Liga inició con mayor iniciativa de ataque; sin embargo realizó cambios permitiendo el ingreso de Anderson Julio y Gastón Rodríguez. La Universidad Católica generó peligro por medio de la pelota parada y Nazareno creció como la figura del encuentro dando seguridad a la hinchada para sacar su valla en cero.

Católica no bajó los brazos y a los 71 minutos, Facundo Martínez estuvo cerca de marcar y el guardamenta albo ahogó el grito de gol. Sobre el final, una gran asistencia de Anderson Julio dio pie para que Juan Luis Anangonó anote en el Atahualpa con un potente remate sin nada que hacer para Galíndez (0-1).

Los azucenas suman 22 unidades y se encuentran a 3 puntos de Macará. El próximo partido será ante Deportivo Cuenca de local. El equipo camaratta hipoteca sus posibilidades de llegar a la final y se quedaron con 19 unidades.

Fuente: La Red