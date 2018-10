Ministerio de Educación prohíbe uso de plásticos de un solo uso en actividades escolares (DOCUMENTO)

Con estas nuevas normativas buscan aportar a la conservación ambiental Por medio del Acuerdo Ministerial N°97, el Ministerio de Educación puso en vigencia la regulación de la utilización de plásticos de un solo uso, en la lista de útiles y en las actividades escolares, esto, con la finalidad de aportar soluciones amigables para la conservación del medio ambiente. De la misma forma, buscará promover el uso de materiales alternativos o sustitutos amigables con el ambiente en la comunidad educativa.

Según explica el documento, la Secretaría de Estado exige a los establecimientos educativos que no utilicen materiales desechables o de un solo uso en sus actividades: “Los establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, particulares, municipales y distintas ofertas de educación del Sistema Educativo Nacional, no podrán solicitar materiales plásticos de un solo uso, desechables no reciclables en la lista de útiles, y para cualquier actividad escolar, por ser considerados altamente contaminantes”.

De la misma manera, indicó que están prohibidos el uso de sorbetes plásticos elaborados con polipropileno (PP), poliestireno (PS) y sus derivados, por lo que existirán nuevos controles en los bares escolares para evitar su distribución: “En los bares escolares se regulará, en la venta de cualquier tipo de alimentos y bebidas preparadas, el uso de materiales plástico como tarrinas, cubiertos, vasos, tazas, bolsas plásticas no biodegradables, botellas plásticos, envases de alimentos, envoltorios de comestibles, entre otros”.

El Acuerdo Ministerial también promueve el uso de materiales alternativos o sustitutos amigables con el ambiente; por lo cual, impulsa en los docentes el uso de materiales alternativos o sustitutos al plástico de un solo uso y fomix en las listas de útiles y actividades escolares.

Con esto, las instituciones educativas también deberán promover el reciclaje, reutilización y/o separación en la fuente, clasificación de los productos plásticos y su entrega a gestores ambientales.

(PF)

Fuente: Ministerio de Educación