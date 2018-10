Papa Francisco nombra a Monseñor Iván Minda Chalá como Obispo de Ibarra

Santo padre aprobó renuncia de Monseñor Valter Dario Maggi Por medio de un comunicado la Secretaria General de Conferencia Episcopal Ecuatoriana anunció que el Papa Francisco nombró a un nuevo Administrador Apostólico para la Diócesis de Ibarra. Monseñor Iván Minda Chalá, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guayaquil será quien asuma el cargo en esta Diócesis.

El nombramiento entra en vigor desde el día de hoy, 13 de octubre. Los Obispos del Ecuador expresamos nuestro agradecimiento y fraterna amistad a Su Excelencia Monseñor Valter Darío Maggi, por los años de servicio pastoral en nuestro País, quien renunció a su cargo y será sucedido por Monseñor Iván Minda.

Por su parte, Monseñor Valter Dario Maggi escribió una carta expresando su agradecimiento al Sano Padre por aceptar su renuncia y poder regresar a su país natal, Italia. “No tengo palabras suficientes para agradecer al Papa el permitirme volver a Italia, a la casa de donde salí cuando era muy joven seminarista, para así poder atender de cerca a mis ancianos y enfermos padres. El hijo obispo ahora podrá acompañarlos durante el último tramo de la existencia que la bondadosa Providencia de Dios les tiene todavía preparada”.

“Queridos amigos: por su generosa entrega, llegan a ser realidad: la transformación de nuestras parroquias; la opción educativa, en vista de la transmisión de la fe especialmente a los pobres y excluidos y a las jóvenes generaciones; y, la maduración de la conciencia misionera de todos los discípulos del Señor. Personalmente no puedo evitar reconocer que no siempre he estado a la altura de la tarea confiada y, por eso, les pido humildemente perdón a todos Ustedes, quienes, en cambio, en cada ocasión me han dado tanto afecto, alegría y fortaleza. El nuevo Obispo sabrá valorarlos a todos Ustedes y dará un nuevo impulso al camino emprendido”, comentó Monseñor Maggi. (BGV)

Fuente: Secretaria General de Conferencia Episcopal/ Carta Monseñor Valter/ Ecuadorinmediato