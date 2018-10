CENTRO (Santo Domingo) "Los chinos nos incumplieron"

Fredy Paladines dejó su cultivo de naranjillas para laborar en la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón. Transcurría mayo del 2015 cuando su carpeta fue aceptada por China Water Electric Corp (CWE), la contratista principal del proyecto.

Fredy fue contratado para construir la casa de máquinas, un edificio en cuyo interior posteriormente se instalarían las turbinas de generación eléctrica de la represa.

Su hoja de vida fue tomada en cuenta tras un despido masivo. En Alluriquín se corrió la voz de que los chinos necesitaban personal y bastaron horas para que decenas de aspirantes se apostaran en la puerta del campamento central de la empresa, ubicado en el kilómetro 71 de la vía Alóag-Santo Domingo.

Los empleados despedidos habían reclamado sus derechos laborales y por eso los sacaron, dice Fredy.

El hombre recuerda que “la gente estaba inconforme porque de utilidades les dieron ocho dólares”. Los que quedaron desempleados quemaban llantas a la entrada del campamento, mientras Fredy y un centenar de personas más buscaban un puesto en el mismo sitio.

Un año después, por esas cosas de la vida, el que quemaba las llantas era él. En abril del 2015 recibió 230 dólares de utilidades y los empleados protestaron.

Actualmente Fredy es la cara visible de una lucha de 1.700 extrabajadores de la empresa china que reclaman valores atrasados de utilidades y otros beneficios laborales.

Ahora, tres años después, al menos una vez a la semana acude hasta las instalaciones del Ministerio de Trabajo en Santo Domingo para conocer los avances de la demanda que le plantearon a la empresa.

“A sangre y fuego”. Fredy laboró con los chinos desde mayo del 2015 hasta abril del 2016. Dice que durante este tiempo los trabajadores siempre exigieron sus derechos “A sangre y fuego, protesta tras protesta, todo se hizo a través de la presión. Hicimos marchas, nos tomamos de manera simultánea los campamentos del frente Alluriquín, frente 71 y frente Sarapullo”, recuerda.

“(En las utilidades) a unos sólo les pagaban por un hijo, pero tenían cuatro. Después de una paralización se hizo una revisión de las cargas”, añade.

Ese es el caso de Luis Eduardo Cabezas, de 52 años, quien trabajó 18 meses en el túnel de inyección del proyecto hidroeléctrico.

Durante este tiempo el hombre sufrió una desviación de columna que hoy tiene secuelas. No puede levantar cargas pero se mantiene en la lucha por que CWE le pague las utilidades del 2016 y las del 2017.

Fredy y Luis aseguran que durante su trabajo fueron maltratados y no contaban con las medidas de seguridad del caso. Esto había sido denunciado ante el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo, la Comisión Anticorrupción y la Asamblea Nacional en Quito desde el 2013, sin resultados favorables.

Los malos tratos y el mínimo valor pagado por utilidades los motivaban a hacer huelgas en las que impedían la entrada y la salida de personas de los campamentos en los que laboraban los asiáticos. Las manifestaciones duraban hasta quince días.

En una de ellas, en el 2016, cuando el entonces presidente Rafael Correa llegaba a Santo Domingo fue interceptado por los empleados en la vía Alóag-Santo Domingo.

“Él nos dijo que no sabía de qué se trataba (la huelga), solo después de eso el Estado nos empezó a prestar oídos. Ahí se dispone que se investigue y que se nos entregue el dinero que se nos adeuda”, señala Fredy.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) intervino y sacó a la luz varias irregularidades. Por ejemplo, en 2013 la empresa china declaró una utilidad de 756 mil dólares, sin embargo el fisco determinó que en realidad ascendía a 3 millones 211 mil dólares. En 2014 declaró haber ganado 1 millón 499 mil dólares, pero en realidad fueron 6 millones 923 mil dólares, dice Paladines.

Algo similar pasó el año siguiente cuando los extranjeros documentaron una utilidad de 779 mil y el SRI los obligó a hacer una sustitutiva que superó los 10 millones de dólares, añade el exempleado.

Julio César Calero, coordinador provincial del Ministerio de Trabajo, señala que el pago de las utilidades del 2013, 2014, 2015 y 2016 se hizo efectiva en agosto del 2017.

El funcionario entrevistó a cerca de 1.300 empleados, de los 1.800 que se sentían perjudicados, “porque fueron los que vinieron a las audiencias”. A ellos, dice, los chinos les habían cancelado utilidades bajas. “Era de tres centavos, de a ocho centavos, con el alcance cada uno recibió más de 1.000 dólares”, explicó.

De este número (1.300) se logró el pago a 400 trabajadores que recibieron un monto aproximado de 300 mil dólares por concepto de utilidades. Mientras que un listado de 180 aún están impagos porque no se los ha podido localizar.

“Actualmente los empleados están esperando la resolución del SRI, pues como Ministerio de Trabajo actuamos en base a la utilidad que tenga la empresa. Nos faltan por determinar las utilidades del 2017”, declara.

Calero señala que los obreros locales no son los únicos que han reclamado el pago a la empresa china. Otros 4 mil a nivel nacional, que laboran en otros proyectos como Yachay y Cañar Naranjal, han mostrado su descontento en el ministerio laboral.

Este medio buscó una entrevista con los representantes de la empresa Water Electric Corp (CWE). El 9 de octubre se entregó un oficio en el campamento central de CWE en Mejía. El documento fue sumillado, pero hasta el cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta.

Casi ciego. Tomás Burgos también trabajó con CWE. Su labor era limpiar el campamento Sarapullo túnel 2 La Esperie.

Ingresó gracias a que tenía un carné de discapacidad y porque el Conadis le consiguió el empleo.

Estando trabajando se operó los dos ojos porque tenía cataratas internas y además se puso un implante ocular.

Cuenta que en el IESS le dieron un mes de reposo, pero la empresa china puso reparos para que el hombre tome el descanso. “Tuve el mes por exigencia del seguro porque si hubiese sido por ellos no hubiese tenido un descanso”, reseña.

“Después, cuando regresé de operarme, me comenzaron a tratar mal, me comenzaron a discriminar y a surgir descuerdos. Ellos (los chinos) no reconocen ninguna ley de Ecuador, ellos hacen lo que quieren”, denuncia.

En el 2013 durante una visita del entonces presidente Correa al proyecto logró comunicarse con él.

“El presidente nos dijo que ya iban a cambiar las cosas, que se iba a mejorar”.

En ese entonces Burgos denunció que la mayoría de los trabajadores eran chinos.

Sin embargo, el intendente de Celec, la entidad que administra el proyecto, era ecuatoriano y lo desmintió.

Burgos también había presentado quejas ante el Ministerio de Salud Pública debido a que, según afirma, había un manantial que los chinos adecuaron para que los empleados se bañen. Estaba en medio de un bosque y las hojas de los árboles caían en el agua por lo que el líquido se abombaba.

“Por más que se denunciaba ellos (CWE) sabían cuándo las autoridades iban a hacer inspecciones. Les avisaban que iban a ir, nunca les caían de sorpresa”, declara.

El hombre de 52 años dice que acudió al Ministerio de Trabajo a poner la denuncia sobre los maltratos que supuestamente recibía. “El ministerio nunca hizo nada, más bien me botaron cuando cumplí dos años de trabajar”.

Fue el 22 de abril del 2014. “Ya me tenían sentenciado, el día del despido los señores no cumplían con el pago de las utilidades y la gente se paralizó. Era 22 de abril y aún no cancelaban. Yo me quedé en esa huelga porque no había cómo llegar hasta el puesto de trabajo. El transporte se había quedado hasta ahí. Fui el que pagué los platos rotos”, sostiene. Burgos fue el primer despedido y en los días posteriores la empresa prescindió de los servicios de 120 trabajadores más, la mayoría obreros.

Tras ser cesado Burgos emprendió solo un juicio laboral del que cuatro años después obtuvo una liquidación de 1.500 dólares. Ahora sigue un proceso de discriminación laboral con un abogado en las cortes, dice.

Él tiene desprendimiento de retina. Está desempleado.

“Salí complicado, cuando entré (al proyecto) tenía el 30 por ciento de discapacidad visual y salí con el 81 por ciento de ceguera en el ojo derecho, ahora solo veo el tres por ciento y todo eso debido a los químicos que utilizaba”, lamenta Burgos.

“Se molestaban”. Fredy Paladines asegura que a todos quienes laboraron en la hidroeléctrica “nos incumplieron”.

Incluso recuerda el caso de un chino que trabajaba en el sitio y al que también se le incumplió.

“Los chinos no tienen utilidades, los que vinieron firmaron un contrato plano que los excluía de estos beneficios. Solo venían por el sueldo. Pero este señor obtuvo la nacionalidad (ecuatoriana) porque se casó y tuvo hijos y fue cuando empezó a reclamar utilidades.

Él también formó parte de la lista de 1.800 personas a las que la CWE les debía hasta 8.000 dólares.

A Fredy lo despidieron por la molestia de unos chinos.

Un día “simplemente se molestaban y te mandaban a la casa. No necesitabas darles un motivo, te decían ‘casa, casa’ y te despedían, no les importaba el contrato”,

Manifiesta.

Algunos los ponían a prueba tres meses y los botaban a los dos.

Con el despido dejó atrás los días en los que laboraba 10 horas diarias metido en un túnel subterráneo.

Trabajaba allí de lunes a domingo. Aprendió algunas palabras del idioma mandarín que le permitían hacerse entender y comprender las exigencias de los asiáticos, porque debajo de la tierra donde laboraba no había traductor.

Actualmente más de mil exobreros de CWE exigen que se esclarezca la verdad. Ellos firmaron en mayo de este año el último acuerdo para que se verifique y esclarezcan los valores de utilidades del 2015 y 2016 respecto a las cargas familiares.

Calero señala que pese a los llamados a comparecer a las audiencias “la empresa no nos ha contestado”, concluye.