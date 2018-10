"No hay causales para extensión de plazo de obras", asegura Frente Ciudadano por el Tranvía

"Un mal cálculo por parte de sus mismos miembros no lo puede asumir la ciudad y el proyecto", advierte El Frente Ciudadano por el Tranvía remitió una comunicación al gerente de Proyectos de la Firma ALSTOM-América Latina, Sebastien Masse, en la cual argumenta que no existen causales para la extensión del plazo que están solicitando las empresas que conforma el grupo ACTN, que construye el proyecto. Indica que, por ende, la ampliación se convertiría en un riesgo para ALSTOM pues la "presión" por obtenerla no sería lo adecuado.