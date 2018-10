Cynthia Viteri presentó plan para Alcaldía de Guayaquil

Propuesta se basa en 5 ejes y se apoya en su experiencia con proyectos anteriores para asegurar que cumplirá lo que promete Continuar la ruta marcada por el actual alcalde Jaime Nebot, llegar con títulos de propiedad al sector noroeste, incluyendo a Monte Sinaí; mejoramiento del plan habitacional Lote 3 y el impulso al emprendimiento en jóvenes y adultos son parte del plan de trabajo, que tiene cinco ejes, anunciado ayer por la candidata a la Alcaldía por el PSC-MG, Cynthia Viteri. El acto se desarrolló en el centro de convenciones de la Plaza Rodolfo Baquerizo, en el malecón del Salado. Ahí se dieron cita concejales, asambleístas, directores municipales y simpatizantes del partido.

Dos meses después, del 15 de agosto, de la proclamación de Viteri como postulante al Sillón de Olmedo, presentó su programa de trabajo, que dijo, es el resultado de reuniones con la comunidad en sus recorridos.

“Yo no hablo de lo que sueño ser, yo hablo de lo que ya he hecho, sin ser alcaldesa de esta ciudad hemos atendido a 800 jóvenes, de los cuales 243 ya no tienen droga en su cuerpo, ya empezaron a trabajar en la Cruz Roja del Guayas, en los centros de estudio de la DASE", dijo al referirse al programa antidrogas que ha iniciado.

Viteri detalló los 5 ejes de su plan: ‘Guayaquil, camino del progreso’, que incluye varios temas como la cobertura de agua potable y alcantarillado; ‘Guayaquil inclusivo’, que tratará temas como la ampliación de servicios geriátricos; ‘Guayaquil ciudadano’; ‘Guayaquil sostenible’; y ‘Guayaquil del Pacífico’, que aborda planes habitacionales, desarrollo de ecoturismo.

Fuente: El Universo - El Comercio