"Legisladores de Alianza PAÍS van a salir de su cargo a la cárcel", asegura Fabricio Villamar (AUDIO)

Audio Octubre 12-Fabricio Villamar



Asamblea inició procesos de investigación por diezmos e incumplimiento de funciones a parlamentarios El asambleísta, Fabricio Villamar, se refirió a la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL) a su denuncia contra de la legisladora Norma Vallejo por presuntos cobros o diezmos a sus asesores. "No se puede tener una legislatura conformada por gente con tacha. Yo he dicho varias veces que tengo la certeza que hay legisladores de Alianza PAÍS que van a salir de la curul a la cárcel".

“El día de ayer el CAL calificó la denuncia formal que he presentado en contra de la asambleísta Norma Vallejo por haber estado pidiendo parte de los sueldos de sus trabajadores con pretexto de aportes al partido”. Recordó que adicionalmente a este proceso una de las causales por las cuales se busca la destitución de la legisladora de Alianza PAÍS, “es que habría tramitado puestos”.

“Esto es prohibido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Estos son los elementos por los cuales se ha empezado ya la investigación. El día de ayer el CAL aprobó por unanimidad el inicio de las acciones sancionatorias”, comentó.

Sobre las pruebas que fueron presentadas en la denuncia afirmó que existe un audio. “Hay una grabación de alrededor de tres horas de la cuál ha sido difundida solamente un extracto y en esa parte se le escucha a la asambleísta diciéndoles a sus trabajadores y compañeros de oficina que –saben que el sueldo que ganan no es solo de ellos, sino que tiene que compartir para el partido y que tienen que entregarle el dinero en efectivo”, comento Villamar.

Asimismo, explico que en otra parte del audio se escucha que se están tramitando puestos para uno de sus funcionarios. “Entonces evidentemente estas pruebas son las causales por las que la señora tiene que ir a una destitución. Es sano que se le destituya, más allá de ser necesario, esto es lo que el Ecuador espera”.

“No se puede tener una legislatura con gente con tacha. Yo he dicho varias veces que tengo la certeza que hay legisladores de Alianza PAÍS que van a salir de la curul a la cárcel”. Villamar afirmó que los casos de diezmos existen en la Asamblea y es necesario erradicarlos.

“Hay que tomar acciones, porque la otra alternativa es no hacer absolutamente nada y para nosotros esa no es una opción. Esto se ha conocido desde hace años y los legisladores que han estado en varios períodos jamás hicieron algo por contrarrestar este problema”. El legislador aclaró que este conflicto no es exclusivo de la Asamblea.

“Esto también esta ocurriendo en las instituciones del Gobierno central y en algunos Municipios. Lo que evidentemente se tiene que hacer es combatir estas ilegalidades”.

Comentó que la investigación a la asambleísta Vallejo continuará con el debido proceso. “Presentada la denuncia, esta ha sido juramentada y acompañada con reconocimiento de firma y rúbrica en el documento. Tras esto el CAL calificó esta acción y el proceso fue aprobado por unanimidad. Después de esto se tiene que conformar una comisión, en la próxima sesión de la Asamblea, que investigue este caso”.

Recordó que la Comisión deberá llamar a Vallejo para que presente sus pruebas de descargo ante esta mesa legislativa. “Una vez realizado esto tendrá que poner en conocimiento del Pleno y este se votará si la destitución se da o no”.

Por otro lado, recordó que también se inició un proceso de destitución en contra la asambleísta Sofía Espín. “El problema no es que haya visitado a una persona detenida en un centro de rehabilitación del Estado. El asunto es que habría vulnerado las seguridades y se habría ocultado para entrar. Pero en las conversaciones, según relata el representante legal de la señora Diana Falcón, lo que habría intentado (Espín) es que la detenida cambie su versión lo cual constituye en un delito diferente”.

Villamar confirmó que si se logran comprobar estas denuncias en contra de Sofía Espín y Norma Vallejo estas asambleístas saldrían de las curules de la Asamblea.

Asimismo el legislador se refirió a la aprobación de la terna para conformar el Consejo de la Judicatura. “La arquitectura constitucional determina cuales son las funciones que tiene que presentar las ternas y nosotros el día de ayer votamos en contra de la conformación de esa terna que la bancada de AP en una alianza con los socialcristianos, la gente de SUMA y los diputados de alquiler logran tener los votos para presentar una terna que evidentemente no representa a la Asamblea”.

Afirmó que esta terna está conformada por “gente que está vinculada o tiene intereses, cercanías con organizaciones políticas. Si es que lo que nos interesa es que la justicia sea independiente de la influencia de movimientos políticos este Consejo no debe tener influencia ni del Gobierno, ni de la oposición”.

“Si se analizan los perfiles, las páginas, los endosos personales desde los que han sido vinculados se podrán encontrar vinculaciones. Independientemente que sea extraño que existan estas alianzas es lo que está sucediendo y se puede ver en la secuencia de actos. Incluso entiendo que ya ha habido una aceptación de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, al respecto. Si se hace un poco de arqueología política se encontrará que el Partido Social Cristiano viabilizó la votación, por ejemplo, por la Vicepresidenta de la República”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato