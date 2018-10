Exesposa de Ricardo Rivera denunció llamadas telefónicas amenazantes

Entregará a la UAFE documentos relacionados con caso Odebrecht Amparo Gómez, exesposa de Ricardo Rivera, denunció haber recibido unas supuestas llamadas telefónicas amenazantes luego de que solicitó a la Fiscalía ser testigo protegido dentro del caso de lavado de activos, vinculado a Odebrecht, que se sigue contra su exesposo, tío del exvicepresidente Jorge Glas.

La esposa de Rivera, detenido por asociación ilícita junto con su sobrino, tenía previsto mostrar ayer en una rueda de prensa documentos que comprometerían a sus exparientes en varios hechos, entre esos lavado de activos. Pero la cita con los medios se suspendió.

En la reunión con los medios de comunicación, Amparo Gómez junto al excandidato vicepresidencial, Andrés Paéz, tenían previsto mostrar una serie de documentos como prueba de varias transacciones financieras realizadas por Rivera dentro y fuera del país; sin embargo, a la cita solo se hizo presente Páez.

La decisión fue tomada tras las amenazas que Gómez recibió la noche del miércoles, mientras asistía al lanzamiento de un libro autoría de Páez. Según comentó el activista político.

“Son documentos que he podido ver que reflejan transferencias de cuantiosas sumas de dinero a bancos del exterior y me parece que no podemos perder de vista este particular”, dijo Páez.

Indicó que todas las pruebas serán entregadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), para que sea revisada toda vez que la mayoría de movimientos han sido realizados por el grupo de Ricardo Rivera.

“Hay cuentas, bancos, nombres y destinatarios”, remarcó el político al tiempo que en uno de los papeles aparece el nombre de Tomislav Topic, con depósito de 5 millones de dólares.

Páez explicó que la Fiscalía del Estado debe conocer este tema para conocer la ruta de esos millones de dólares.

“Es una información altamente sensible, creo que será de gran utilidad para los organismos de control y para gobiernos extranjeros”, señaló.

Daniel Frías, defensa de Gómez, manifestó que su clienta decidió aportar con documentos dentro de este caso para que la Físcalía, de considerar la información valiosa, atienda su petición para no verse involucrada en ninguno de los actos en que participó Ricardo Rivera.

Según Frías, su cliente no compareció antes porque en el gobierno de Rafael Correa fue amenazada para que no hablara e incluso, dijo, ella sufrió grave acoso psicológico con secuelas hasta la actualidad.

Fuente: El Universo - La Hora