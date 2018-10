Director de SAYCE considera que quienes piden cambios de autoridades en institución, "quieren volver a ser dirigentes de la Sociedad" (AUDIO)

Audio OCTUBRE 12 DAVID CHECA - DIRECTOR DE SAYCE



"Es un grupo de amigos que se nombró para un tema específico, pero ahora realizan funciones que no les corresponde", dijo Una denominada "Comisión Especial de Resolución de Conflictos" de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (SAYCE), solicitó que los dirigentes de la entidad abandonen sus cargos, pues consideran que "las decisiones tomadas no corresponden al sentir de todo el colectivo". La resolución la tomaron el pasado 9 de octubre en una reunión en las instalaciones del Sindicato de Músicos del Ecuador, en Guayaquil. El director de SAYCE, David Checa, explicó a Ecuadorinmediato.com que tal comisón no existe; y considera que el objetivo principal de las personas que hacen el pedido es crear polémica y ocupar nuevamente cargos directivos en la institución.

"Esto inició en la última asamblea de SAYCE, que fue llevada a cabo en abril de este año, en donde no se pudo instaurar la asamblea. Juan Fernando Velasco, que estaba recién electo como nuevo presidente de la Sociedad para los siguientes cuatro años, presidió la asamblea, intentó desde aprobar el orden del día y no se pudo, esto debido a que un grupo pequeño de socios estaba en contra de un reglamento de participación en la asamblea, que habla que el peso de la participación que cada uno de los autores tiene dentro de la sociedad debería estar atado a la generación de las regalías por el uso de sus obras", señaló el director de SAYCE.

"El consejo directivo anterior de la sociedad, antes de la llegada de Juan Fernando, reglamentó la participación de los socios en la asamblea, y lo que hizo fue ponderar la votación, es decir, los autores que más generan deberían tener un peso en las decisiones de la sociedad más alto que los autores que no generan", acotó.

David Checa manifestó que está de acuerdo con la decisión que tomó el consejo directivo anterior. "Básicamente todas las empresas funcionan de la misma manera, si yo tengo más acciones dentro tengo más poder de decisión que alguien que no participa o que no tiene el mismo número de aportaciones", resaltó.

Además, Checa manifestó que "esto está acorde al reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual pasada, que todavía está vigente porque el nuevo reglamento no está expedido".

"Lo que dice el reglamento es que la sociedad se reserva el derecho de establecer una ponderación del voto acorde a la generación de las regalías de los creadores. Eso fue lo que hizo el consejo directivo anterior, a la cabeza del maestro Troi Alvarado, el 29 de marzo del 2017, en donde por resolución de ese consejo aprobaron el reglamento de participación, y luego, el 6 de abril del 2017, el IEPI, hoy llamado SENADI, que es nuestro órgano de control y regulación gubernamental, registra el reglamento de participación de los socios y expide este número de registro", indicó el director de la Sociedad.

Resaltó que durante la asamblea anual que se realizó en 2017 se socializó el nuevo reglamento de participación y fue aceptadopor los miembros de la Sociedad.

"El problema se suscita este año, de muy mala fe, hay un grupo pequeño de socios que están involucrando a Juan Fernando Velasco en estas decisiones que no fueron tomadas por él, sino por el consejo anterior que hizo el registro porque está de acuerdo a lo que la ley establece", dijo David Checa.

"No son más de diez socios, en una sociedad de 2.500 nacionales, más de 250.000 extranjeros. Pero además, son socios que no generan valores importantes de regalías", dijo.

Según información proporcionada por SAYCE a Ecuadorinmediato.com, algunos de los principales socios que dicen ser parte de la "comisión especial", son: Enrique De Lucca Viteri, Nathaly Escalera, Juan Carlos Guzmán, Cristóbal Vaca y Juan Carlos Terán.

Al referirse a cómo funcionan las sociedades autorales a nivel mundial, Checa manifestó que lo que hace la Sociedad es "administrar repertorios musicales que son confiados por autores nacionales a través de mandatos y por sociedades extranjeras a través de contratos que se llaman de representación recíproca".

"La Sociedad licencia en territorio ecuatoriano todo el uso comercial de esas obras en medios de comunicación, en hoteles, plataformas digitales, y productos de esas licencias se generan las regalías que luego se reparten a las autores y compositores, cuyas obras fueron utilizadas comercialmente", agregó.

Destacó que para lograr este trabajo, SAYCE tiene implementado dos servicios de monitoreo digital, que son empresas externas.

"Uno es una empresa española que le da servicios a casi toda Latinoamérica, a las sociedades europeas para monitorear qué es lo que está sonando y dónde está sonando, y otra empresa local ecuatoriana que hace el mismo tipo de trabajo, de tal manera que cruzamos datos y sacamos los reportes", añadió Checa.

El director de SAYCE aclaró que el grupo de personas que se autonombran como pare de la "Comisión Especial" de la Sociedad, fueron escogidas para una labor especial, sin embargo, continúan reuniéndose y tomando decisiones.

"Ni siquiera es una comisión. Cuando no se pudo instaurar la asamblea, Juan Fernando Velasco la dio por terminada, y propuso un acto simbólico, no a través del voto ponderado como establece el reglamento de participación, sino alzando la mano entre los socios presentes, para armar un grupo de personas que vayan al IEPI, hoy SENADI, y hagan una averiguación si es legal o no el ponderar el voto para la participación de los socios. Esa es la única función que tenía ese grupo de personas, pero ahora se están tomando funciones que no fueran encargadas por la Sociedad y legalmente esta comisión no existe, y se hacen llamar Comisión Especial de Resolución de Conflictos", explicó David Checa.

En un comunicado firmado por el grupo de personas que dicen ser parte de esta comisión, hacen un llamado para que se autorice una votación democrática que permita decidir quiénes serán los nuevos miembros directivos de SAYCE, según se detalla en el escrito, "los cargos actuales fueron posicionados después de hacer uso ilegalmente del voto ponderado".

Respecto a esta queja, el director de SAYCE dijo que hubo un proceso legal que finalizó con la decisión de dos jueces.

"Este año interpusieron un proceso legal por la no constitucionalidad del voto ponderado, y fuimos a la Corte, y tenemos dos fallos de jueces. El primer fallo es de la Corte Provincial donde la jueza dice que no es anticonstitucional, que no es ilegal, y que siendo una sociedad privada tiene derecho a auto regularse en sus participaciones. Luego de eso se fueron a una segunda instancia legal en donde un juez ratificó el fallo de la primera jueza".

Para el director de la Sociedad de Autores, esta situación ha provocado una afectación muy fuerte a la imagen del cantante Juan Fernando Velasco, presidente de SAYCE, y a los representantes de la institución; por lo que anuncia que procederán con lo que los abogados determinen.

Sobre la recaudación total de los ingresos que ha recibido SAYCE, resaltó que hasta el 2013 el patrimonio de la Sociedad era negativo, y en la actualidad es positivo.

"Esta recaudación se traduce en mejores regalías para los socios. En los últimos ocho años, hemos repartido 9.8 millones de dólares en regalías. Solo en el 2017, más de 800 autores ecuatorianos recibieron regalías. Antes no existían las ayudas médicas para los autores ecuatorianos, esto lo instauramos en el 2010, y los socios tienen seguros de salud privado", dijo Checa.

También se refirió a la noticia que circuló el pasado miércoles en la red social Facebook, en donde se dice que la Sociedad tiene un alto gasto administrativo.

"Dicen que es un gasto del 48 %, que está inflado. Eso es mentira, se puede revisar en los balances de nuestra Sociedad que están publicados en la página web que está como 10 puntos por encima".

"Lo único que quieren estas personas es dañar la imagen de la Sociedad, la mía y la de Juan Fernando, y lo que es más grave aún, tengo el presentimiento que lo que en realidad quieren es volver a ser dirigentes de la Sociedad de Autores", comentó.

Además, Checa enfatizó que como parte de la gestión actual, la entidad es parte del Comité de Nominaciones del Salón la Fama.

"El año pasado Julio Jaramillo fue condecorado en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos y este año Carlos Rubira Infante será parte del salón, la próxima semana en un evento de premiación en Miami", explicó.

Con respecto a las declaraciones de Juan Fernando Velasco sobre la reformar del artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación (1x1), David Checa manifestó que el artista aclaró el tema a través de Facebook, en donde justifica por qué cuando acudió a la Asamblea Nacional dijo que no está de acuerdo con esa normativa.

"Ese tema no es competencia de la Sociedad porque la tarifas que cobramos por la autorización de obras no se ven alteradas porque suena más repertorio extranjero que nacional, o viceversa. En lo que afecta el 1x1 es en la distribución de las regalías porque hay más obras ecuatorianas sonando. Sin embargo, SAYCE se ha mantenido totalmente al margen del tema de las reformas a la Ley de Comunicación, y lo digo como representante legal. La opinión de Juan Fernando fue muy personal, como culaquier otro artista", concluyó el director de SAYCE.

