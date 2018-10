Denuncian violación a leyes de Marcelo Merlo por declaraciones sobre convenio entre Judicatura y Episcopado de Guayaquil (VIDEO)

Asambleísta comentó que presidente de CJ-T habría propuesto que en casos de abusos sexuales víctimas y agresores podrían mediar Lourdes Cuesta, legisladora, en su discurso ante el pleno de la Asamblea, denunció que el titular Marcelo Merlo, titular del Consejo de la Judicatura (CJ-T), propuso que, tras la firma del convenio entre la entidad y la Arquidiócesis de Guayaquil, este acuerdo permitiría que se medien casos de violencia sexual. La legisladora cuestionó estas declaraciones, "nuestros niños no puede, ni deben sentarse con quien ha abusado de ellos", publico en sus redes sociales.

En un video, difundido por Cuesta, se puede ver a la asambleísta leer su discurso que dice, “la Judicatura firma un convenio con la Arquidiócesis de Guayaquil para mediación escolar. El presidente del CJ-T, Marcelo Merlo, explicó que los mediadores podrán atender todo caso de violencia escolar”.

“Incluso casos de violencia sexual, dice el doctor Merlo, -no son centros de denuncia dentro del protocolo van a existir unos profesores responsables de identificar el problema que se está produciendo en el aula. Los que sean, entre ellos, delitos sexuales-“. Ante esto, Cuesta, denunció que no se debe mediar este tipo de delitos.

“Vamos a sentar a la niña o al niño abusado sexualmente a mediar o conciliar con su abusador. No se equivoque doctor Merlo, le invito a leer el art. 663 del Código Penal y esta Asamblea no solamente va a emitir leyes y la Comisión que se está formando deberá fiscalizar. Que no se extralimiten en sus funciones los miembros de la Judicatura. Peor aún que puedan atentar contra los derechos de los niños y niñas de los adolescentes”. Hizo un llamado al titular de Judicatura Transitorio para repensar el tema. (BGV)

Fuente: Twitter Lourdes Cuesta/ Ecuadorinmediato