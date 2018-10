Asamblea recibirá a Superintendente de Bancos y de Control de Mercado para explicar supuestos débitos indebidos

Además, se solicitó la presencia de Gerente de TC Televisión para explicar suspensión de periodista Mauricio Ayora La tarde de este jueves 11 de septiembre, la legisladora Viviana Bonilla solicitó a los titulares de Superintendencia de Bancos y de Superintendencia de Control del Poder de Mercado que comparezcan ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para que expliquen su accionar ante los supuestos cobros indebidos que realizan las instituciones financieras en el país y que fueron denunciados días atrás por parte del periodista Mauricio Ayora. De la misma manera, la asambleísta Verónica Guevara solicitó la presencia de Martha Moncayo, Gerente de TC Televisión.

Bonilla solicitó que Juan Carlos Novoa, Encargado de la Superintendencia de Bancos y Christian Ruiz, encargado de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado comparezcan ante la Asamblea Nacional la próxima semana para investigar el tema de presuntos débitos no autorizados por parte de los bancos y cooperativas del país: “Muchos ciudadanos han expresado molestia e indignación por motivo de débitos realizados por instituciones financieras, supuestamente a pretexto de algún servicio de asistencia no autorizado por clientes, y a fin de que expliquen sus actividades ante esta inquietud ciudadana solicito que sean convocados ante esta Comisión”.

Asimismo, la asambleísta, Verónica Guevara, pidió la comparecencia de Martha Moncayo, Gerente de de Medios Públicos EP para que informe los motivos que impulsaron la suspensión del periodista Mauricio Ayora del noticiero donde labora: “He solicitado la comparecencia de Martha Moncayo en la Comisión de Derechos Colectivos para que exponga las normas legales que Mauricio Ayora ha transgredido, razón por la cual fue motivo de suspensión en el Noticiero donde labora”.

María Mercedes Cuesta, legisladora por Fuerza Ecuador (FE) se sumó a esta petición y solicitó la presencia de la Gerente de TC Televisión en la Legislatura: “Sra. Martha Moncayo, usted va a ir a comparecer a la Asamblea Nacional porque una persona que no conoce y no respeta los derechos laborales, el debido proceso y la Libertad de expresión no puede dirigir un canal de televisión. Usted censura la libertad de pensamiento”.

