Concejala Ivone Von Lippke presentó trámite para destituir a Eddy Sánchez

Aseveró que edil estuvo ausente del Concejo sin la debida justificación por más de 9 días Ivone Von Lippke, concejala de Quito, se refirió al proceso administrativo para remover a Eddy Sánchez de su cargo como edil, presentado por la misma funcionaria. "Yo tengo los documentos que me dan la seguridad y la certeza de que yo estoy diciendo la verdad. Sánchez deberá demostrar con sus documentos sus pruebas de descargo. Pero los documentos muestran que él estuvo 9 días sin asistir al Concejo sin justificación". Esto es motivo de destitución.

Comentó que en este caso Eddy Sanchéz no asistió al Concejo de Municipal por nueve días y el art. 333 del COTAD dice que por la ausencia del funcionario público por tres días seguidos injustificado ya es motivo para la remoción de su cargo. “He presentado en la Secretaría esta petición de que el Concejal sea destituido y ahora en dos días se tiene que notificar a la Comisión de mesa y esta tiene cinco días para sesionar y analizar si es factible o no darle paso a esta denuncia que yo he hecho”.

Esta Comisión de mesa está conformada por el acalde Mauricio Roda, Mauricio Pozo, vicealcalde y varios concejales, en los que está incluido Eddy Sánchez. “En el caso de que se diga que sí es viable la denuncia le dan a Sánchez diez días para que presente las pruebas de descargo en el caso. “Todavía hay tiempo para que se decida esto”.

“Yo tengo los documentos que me dan la seguridad y la certeza de que yo estoy diciendo la verdad. Sánchez deberá demostrar con sus documentos. Yo voy a ir con esto hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que se sigan burlando de la ciudad de Quito”. Afirmó que es necesario que el Concejo Metropolitano de Quito tenga un “baño de verdad”. (BGV)

Fuente: Radio Pública/ Ecuadorinmediato