Fernando Callejas: "Sofía Espín incumplió con Ley de Servicio Público"

Legislador conforma la Comisión que investigará a asambleísta de Revolución Ciudadana La Asamblea definió la Comisión ocasional que investigará la visita de la legisladora Sofía Espín a Diana Falcón, una de las implicadas en la caso Balda. Fernando Callejas uno de los integrantes de esta mesa legislativa afirmó que la legisladora "por lo menos, incumplió con la Ley de Servicio Público. Se investigará para que la Asamblea defina si se destituye a la parlamentaria o se archiva el caso".

“Esta es una responsabilidad que la llevaremos con responsabilidad y seriedad. Este caso de la asambleísta Sofí Espín tiene que ser investigado y debe llegarse hasta las últimas consecuencias”. Callejas cuestionó las acciones de Espín, “Haber visitado a un testigo protegido que forma parte de un caso que es de interés público donde se presume la participación del expresidente de Rafael Correa para pedir que cambie su versión es un delito”

”Esto es un accionar negativo que no está de acuerdo a con las atribuciones que tenemos como asambleístas. Tendrá que investigarse y realizaremos un informe para que la Asamblea tome una decisión”. Los comisionados pedirán se les permita visitar a Diana Falcón para obtener la versión de lo que sucedió.

“Eso será lo que llevaremos a la Asamblea junto con otras averiguaciones”. Recordó que la Fiscalía y la justicia tendrán que hacer las investigaciones necesarias debido a la denuncia presentada.

Sobre las declaraciones de Espín aduciendo a que la visita fue humanitaria, Callejas, afirmó que “llama la atención que habiendo en el Ecuador cerca de 12 mil personas privadas de la libertad vaya y se visite a la señora Falcón un testigo clave en un caso que se lleva contra su ex líder que es el expresidente”.

“Que no nos venga con ese cuento la señora Espín porque nadie le cree a excepción de sus amigos de la Revolución Ciudadana”. Afirmó que también se pedirá las versiones de los ministros de Justicia y del Interior. “Tenemos 10 días para decidir el caso”.

“Si se comprueba que la asambleísta Sofía Espín no ha cumplido con sus obligaciones el resultado final tendrá que ser la destitución”. Callejas afirmó que a su criterio, Espín “al menos incumplió la Ley de Servicio Público porque los asambleístas somos funcionarios y en la LOSEP está claramente que los asambleístas no podemos hacer otra que lo está en la Ley: Legislar y Fiscalizar. No visitas humanitarias para cambiar la versión de un testigo protegido”. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecaudorinmediato