"No me lo digas más": 13 frases cotidianas para entender la violencia de género (LIBRO)

"Se lo buscó por andar vestida así"; "Los hombres no lloran"; "A las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas" son algunas de las expresiones El libro "No me lo digas más", promovido por World Vision Ecuador, tiene 13 frases que han sido contextualizadas y graficadas para que niñas, niños, jóvenes y adultos participen de la campaña del mismo nombre y hagan los cambios necesarios para que su lenguaje sea el inicio de una sociedad más justa y equitativa.