ANUNCIO: World Vision Ecuador lanza campaña "No me lo digas más" con el objetivo de eliminar la violencia

World Vision Ecuador lanza campaña "No me lo digas más" con el objetivo de eliminar la violencia

Objetivo es promover conciencia sobre efectos de micromachismos o violencia de género simbólica "No me lo digas más" es el nombre de la campaña de World Vision Ecuador, que busca promover mayor conciencia respecto a las frases que esconden violencia, que no solo es dirigida a las mujeres; también son los hombres las víctimas. "Si un niño te trata mal es porque le gustas" o "Los hombres no lloran" son algunas de las frases que encierran micromachismos o violencia de género simbólica.