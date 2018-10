Al grito de "¡fuera Ministro fuera!", productores lecheros se movilizaron en Machachi (VIDEO)

Movilización de ciudadanos causó cierre de vía Aloag – Santo Domingo Un sinnúmero de lecheros se movilizaron como acto de protesta en contra de los diferentes problemas que enfrenta el sector, tal como el monopolio, el bajo precio del producto y la sustitución de la leche por el suero. Los trabajadores del sector se reunieron en varias ciudades del país, pero la protesta más cuantiosa se registró en Machachi, lugar en el que los manifestantes obstruyeron la circulación vehicular desde la ciudad hasta el Obelisco de Alóag reclamando "¡fuera Ministro fuera!".

Previo a la movilización, los productores lecheros de Machachi, Aloasí, Tambillo, El Chaupi, El Pedregal, San Isidro, Mulaló, Toacazo y Pillaro se reunieron en el coliseo Miguel Ángel Albuja, en Machachi, lugar en el que mostraron su preocupación por los problemas que enfrenta el sector y la falta de soluciones por parte de las entidades de estado.

El descontento del sector se mostró bajo la consigna “fuera Ministro”, haciendo referencia a Xavier Lazo, ministro de Agricultura, quien fue invitado a formar parte de la reunión.

Patricio Velasco, representante lechero del sector de Píllaro, indicó que es una “lástima y una burla” no poder dirigirse de manera directa a las autoridades. Además cuestionó la decisión de sustituir la leche por suero.

“Mi pregunta para el señor Ministro o a la señora Viceministra sería: ¿es justo o no es justo la adulteración con suero a la leche pura?, ¿es justo o no es justo que no nos paguen el precio de sustentación que es de a USD$0,42ctvs a todos y en general a pequeños, medianos y grandes productores?”, manifestó Velasco.

Los productores indicaron que actualmente existe un monopolio dentro del sector lechero, además añadieron que el producto se distribuye a precios bajos, lo que no les genera ganancias.

Posterior a la reunión, los pequeños y medianos productores del sector salieron a las calles acompañados con pancartas en las que se leía el lema “no al suero, sí a la leche”.

De igual manera, en las provincias de Azuay y Cañar, los representantes lecheros también se reunieron en las afueras de la Gobernación para exigir mejoras en las políticas públicas para producción de leche en el país.

Por su parte, el Ministro de Agricultura al conocer del hecho, hizo un llamado a los manifestantes para que puedan expresar sus demandas a través del diálogo. "Le vamos a dar solución, pero no podemos caer en el caos, en posiciones difíciles", reiteró.

La movilización realizada en Machachi obstruyo el tráfico fluido en la vía Aloag – Santo Domingo, aproximadamente durante 3 horas.

Fuente: El Telégrafo – Runapacha – Ecuador Inmediato

Foto: Twitter

Nota: Puede acceder al video aquí: https://www.facebook.com/RunapachaEC/videos/253195845342268/?q=lecheros%20machachi