NEGATIVA: Por dos ocasiones, Asamblea no aprobó nombres mocionados para terna de Judicatura

Asambleístas de Alianza PAIS, Ana Belén Marín y César Litardo, propusieron a ciudadanos, pero no contaron con respaldo de legisladores Por dos ocasiones, la primera con 44 votos afirmativos, 29 negativos y 44 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó los nombres de Fausto Romero Murillo Fierro, Elsy Celi y Myriam Noboa, propuestos por la legisladora de Alianza PAIS (AP), Ana Belén Marín, para que integren la terna que designará a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ). Mientras que, la segunda, con 60 votos afirmativos, 38 negativos y 23 abstenciones, no dio paso tampoco a los propuestos por César Litardo: Fausto Murillo, Elsy Celi y Gustavo Benalcázar.