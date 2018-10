Exportadores denuncian cobros indebidos por uso de patio de contenedores

Afectados indican que están dispuestos a negociar tarifa por uso de patio de contenedores Esta tarde, un grupo de exportadores se pronunció en contra de la medida de cobranza que se ha impuesto en el patio de contenedores de la terminal portuaria de Guayaquil. De acuerdo a las declaraciones de los afectados, se pretende cobrar una tarifa de entre USD$30 y USD$50 por unidad.

A través de una rueda de prensa, representantes del sector exportador e importador del país, manifestaron su rechazo en contra de la nueva medida de cobranza. Los involucrados han manifestado que esta decisión es “inconsulta, unilateral y prepotente”

Eduardo Ledesma, presidente de la Asociación de Exportadores de Banano en Ecuador (AEBE), las nuevas tarifas que oscilan entre los USD$30 y USD$50 por unidad, significan un incremento de entre USD$0,03ctvs y USD$0,04ctvs por caja de banano. Sin embargo, Ledesma señala que están dispuesto a llegar acuerdos.

“Hemos preguntado a personas que tienen que ver de manera muy interna con los patios, nos han dicho que el costo que tienen están en el orden de USD$6,00 a USD$8,00. Si usted me dice: vamos a hacer una tarifa “flat” de 8 o 10 dólares la analizaríamos para tratar de solventar una situación que está afectando, no solamente a los sectores de exportación, sino también a los transportistas que son base importante de este negocio de exportación, porque sin camiones no podemos llevar la fruta”, señala Ledesma.

Asimismo, Iván Ureta, representante de la Cámara de Transporte Pesado del puerto, rechaza el intento de “monopolizar” el cobro de esta taza y advierte de grandes prejuicios tras la aplicación de la tarifa

“El perjuicio para este sector, aproximadamente según se ha calculado, es aproximadamente, de USD$50`000.000. Se manejan 1 millón 500mil contenedores al año, y esos contenedores, obviamente pues, multiplicados por la tarifa que se quiere cobrar se perjudica a la transportación, al exportador y al importador.”, indicó Ureta.

Por su parte, Grace Modrovejo de la Asociación de Ecuatoriana de Productores y Comercializadores de Teca y Maderas Tropicales (ASOTECA) indicó que la medida resta competitividad cuando se deben al mercado externo.

“La afectación que estamos teniendo o el costo que está incrementando para nosotros es alrededor de 3 dólares por metro cubico de madera, en este caso del teca (…) en los mercado en los cuales nosotros estamos compitiendo nos restan competitividad porque nosotros estamos sujetos a un precio de mercado en el cual también están participando también otros competidores”

Finalmente, Ledesma indicó que este sector se encuentra en un estado de indefensión. “Han desacatado una resolución del Ministerio de Obras Públicas, la han desacatado, no la cumplieron y no solo que no la cumplieron, sino que también han desacatado una orden judicial. No la han cumplido y lamentablemente el gobierno bien gracias”, apuntó.

Se tiene previsto que el 11 de octubre se realice una audiencia a través de la cual se logre suspender esta medida por 15 días.

KV

Fuentes: Sonorama - Twitter AEBE - Ecuadorinmediato.com