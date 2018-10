Asambleísta Pabel Muñoz: "Consulta para eliminar CPCCS es una broma de mal gusto"

Aseveró que este tema busca desviar atención sobre verdadero objetivo de esta acción, que es blindar el trabajo del Consejo Transitorio Para el asambleísta y presidente de la Comisión Legislativa de Régimen Económico y Tributario, Pabel Muñoz, la propuesta de Consulta Popular de Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), es una "broma de mal gusto". "Esto podría afectar la estructura del Estado e inclusive significaría una regresión de derechos", añadió.

“No estoy de acuerdo con la propuesta de la eliminación del Consejo de Participación. Me parece una broma de mal gusto, sobre todo, por lo que pudiera estar pasando en el mismo día de las elecciones. Si esta idea de Consulta Popular para la eliminación de esta entidad ocurre, el mismo día estaríamos eligiendo a los miembros de un Consejo que podría ser eliminado”.

Muñoz explicó que esta decisión supondría afectar la estructura del Estado. “Esto también va a suponer regresión en derechos. Ahora cualquier ciudadano está en la potestad de poder presentarse para un cargo de elección popular, si se elimina el CPCCS, esta posibilidad ya no existiría. Esto con el objetivo de regresar al viejo modelo de designación en el congreso”.

Para Muñoz la entidad (CPCCS) no hizo el papel que debió haber hecho, “creo que no tuvo miembros que permitan el rol que pude haber tenido, pero no me parece que sea necesario su eliminación”. Para el legislador esta idea de eliminar el CPCCS no importa, “no le interesa, lo que han hecho es cambiar el discurso a ese punto para encontrar algo de apoyo ciudadano, pero la idea es blindar lo que ha hecho el Consejo Transitorio”.

Por otra parte, se refirió al nuevo Código de Comercio y afirmó que este es “de avanzada, integra a un solo cuerpo legal un gran número de normativas que estuvieron dispersas en el tiempo. El Código de Comercio no había sido modificado desde 1906, inclusive incluye el trueque. Un montón de cosas anacrónicas. Hubo un conjunto de reformas en los 60”.

Recordó este proceso ha llevado bastante tiempo y espera que el debate en el Pleno sea largo ya que el Código tiene más de 1300 artículos. “Este Código incluye principios, se amplían los conceptos de contrato, entre otros”. Aseveró que en este documento se propicia los acuerdos comerciales entre las partes. (BGV)

Fuente: Radio Majestad/ Ecuadorinmediato